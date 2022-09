Comerciante no Acre fere dois clientes após discussão por causa de troco

Igor Junior Lima da Silva, 19 anos, e Tarlisson Andrik Lima Lira, 29, foram feridos a tiros na madrugada deste sábado (24) durante uma discussão com o proprietário em uma distribuidora que fica as margens da Rodovia AC-10, próximo a um supermercado no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Igor e Tarlisson foram até a distribuidora realizar uma compra e, ao fazer o pagamento dos objetos, ficou aguardando o troco, momento em que o homem que estava atendendo disse que tinha entregue o dinheiro, fato este contestado pelos clientes, dando início assim a uma discussão.

Com os ânimos exaltados, o homem que tinha feito a venda disse para os clientes aguardarem que ele buscaria o “troco” e entrou na casa que fica anexo a distribuidora, mas quando voltou, puxou uma arma de fogo e efetuou dois disparos na direção das vítimas. Igor foi ferido com um tiro no braço que transfixou e acertou o peito. Já Tarlisson foi atingido com um tiro na mão. Após ação, as vítimas saíram correndo e pediram ajuda a amigos. O autor dos disparos seria proprietário da distribuidora e fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos a Igor e o encaminharam em estado de saúde estável ao pronto-socorro de Rio Branco.

Populares colocaram Tarlisson em um veículo e seguiram até ao PS. A vítima deu estrada com na unidade hospitalar também em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 3° Batalhão também estiveram no local, colheram informações do criminoso e realizaram ronda na região, mas não tiveram êxito em aprender o acusado.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).