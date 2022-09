Comitiva dos Patrões promete realizar melhor cavalgada dos últimos 10 anos em Sena

Depois de mais de 10 anos sem realizar cavalgada com animais, os senamadureirenses estão ansiosos para a realização da Cavalgada dos Patrões, que acontece neste sábado (24), às 15h, no Estádio Marreirão, na Avenida Brasil de Sena Madureira. No ano de 2021 a primeira edição da festa aconteceu, mas somente com veículos.

Mas a concentração da Comitiva dos Patrões começa mais cedo, às 11h, no campo comercial, e os participantes poderão ter acesso open bar e som ao vivo. Basta adquirir a camisa do evento, que custa R$ 160,00.

“Estava proibido usar animais, por conta de históricos de maus tratos e porque precisava de alvará, mas este ano teremos de volta a tradição das cavalgadas. Um momento muito especial para quem gosta de participar das comitivas. Lembrando que os animais precisam estar com toda documentação regularizada e teremos todo o cuidado possível”, disse um dos organizadores, Jarlysson Castro.

“Vai ser uma grande festa e com a organização voltada para quem quer se divertir. Todo mundo gosta de uma cavalgada e com a presença dos animais teremos uma festa completa”, acrescentou Itamar Almeida, que também está na organização.

Quem quiser participar da festa e tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com os organizadores, pelo número: 68-9 8421-7355.