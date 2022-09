Concurso AFT: ministro acredita em edital até junho de 2023

Boas notícias para os concurseiros que aguardam a realização do concurso AFT (Auditor-Fiscal do Trabalho): um novo edital está previsto para ser publicado no próximo ano!

Durante audiência entre os dirigentes do Sinait (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho) e o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos de Oliveira, foram discutidas diversas pautas, dentre elas, o concurso para o cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho e outros cargos administrativos.

De acordo com o ministro do Trabalho e Previdência, há a intenção de trabalhar para que o certame seja autorizado em breve. José Carlos de Oliveira informou que já houve tratativas para a publicação do edital e a expectativa é que em 2023 os trâmites para o certame possam fluir com maior facilidade.

“Sabemos que este ano não será mais possível a realização de concurso, mas estamos preparando tudo para que possamos realiza-lo no primeiro semestre do próximo ano. Vamos acreditar que é possível, assim como foi possível conseguirmos mais de mil vagas para o INSS”, esclareceu o ministro.

Vale lembrar que, no início de 2022, um concurso AFT já havia sido solicitado pelo sindicato. Na ocasião, foi constatado um déficit de 1.553 servidores. Veja mais detalhes aqui!

Panorama concurso AFT

O concurso AFT mais recente foi realizado há bastante tempo, em 2013. Organizado pelo Cespe (hoje conhecido como Cebraspe), o edital foi destinado ao preenchimento de 100 vagas pra o cargo de Auditor.

Em relação à remuneração, na época, os aprovados fizeram jus a salários iniciais no valor de R$ 14.280,00. Vale lembrar que o certame aconteceu há quase 10 anos e estes valores estão defasados.

Veja, no quadro abaixo, detalhes a respeito da prova objetiva:

Os candidatos aprovados foram lotados nas unidades de São Paulo, Tocantins, Rio de Janeiro, Paraná, Piauí, Pernambuco, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Alagoas, DF, Ceará, Bahia, Espírito Santo, Acre, Amazonas e Amapá.

Resumo do concurso AFT