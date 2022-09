Concurso Banco do Brasil (BBTS): saiba o que foi cobrado no último edital

Foi publicado o extrato de contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para realização do próximo concurso Banco do Brasil (BBTS), para área de Tecnologia e Serviços.

O certame é aguardado há dois anos, quando a portaria nº 15.964 fixou o quantitativo do setor para mais de 3 mil vagas.

O último edital para a área foi realizado no ano de 2015, organizado pelo Instituto Quadrix. Mas você sabe quais matérias foram cobradas? Veja abaixo:

Conteúdo programático concurso Banco do Brasil (BBTS)

De acordo com o último edital do concurso Banco do Brasil (BBTS) as matérias cobradas foram as seguintes:

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA (para todos os cargos): Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego das classes de palavras. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe da oração e do período. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego e colocação de pronomes. Significação das palavras. Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República).

(para todos os cargos): Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego das classes de palavras. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe da oração e do período. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego e colocação de pronomes. Significação das palavras. Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República). RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO (para todos os cargos): Grandezas Proporcionais: Razão, proporção, regra de três simples e composta, divisão de grandezas em partes proporcionais, médias. Porcentagem. Matemática Financeira: Juros simples e compostos; Desconto simples. Noções de Estatística: População e amostra. Variáveis contínuas e discretas; Gráficos. Distribuição de frequências; Média, mediana e moda. Probabilidades. Resolução de Problemas.

(para todos os cargos): Grandezas Proporcionais: Razão, proporção, regra de três simples e composta, divisão de grandezas em partes proporcionais, médias. Porcentagem. Matemática Financeira: Juros simples e compostos; Desconto simples. Noções de Estatística: População e amostra. Variáveis contínuas e discretas; Gráficos. Distribuição de frequências; Média, mediana e moda. Probabilidades. Resolução de Problemas. NOÇÕES DE INFORMÁTICA (somente para os cargos de Técnico Administrativo): Windows 7; Pacote Office 2013.

LINGUA INGLESA (Somente para o cargo de Analista de Operações – todos os perfis): Compreensão de textos em Língua Inglesa. Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos.

Resumo