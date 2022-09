Concurso BB Tecnologia e Serviços 2022 tem banca definida; confira

O concurso BB Tecnologia e Serviços (BBTS) está confirmado e terá a organização da Fundação Gatulio Vargas (FGV). O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 12, em publicação no Diário Oficial da União.

Conforme o extrato de contrato publicado, a banca terá que prestar “serviço especializado em realização de concurso público para suprimento de vagas”. Com a FGV já contratada, o próximo passo é a publicação do edital.

Os cargos e vagas que serão oferecidos ainda não foram divulgados. No entanto, em seu portal, a BBTS revela que o ingresso na companhia ocorre por meio das seguintes carreiras:

nível médio e/ou técnico : técnico administrativo (R$1.814,82) e técnico de operações (R$2.144,78); e

: técnico administrativo (R$1.814,82) e técnico de operações (R$2.144,78); e nível superior: analista administrativo (R$3.629,65) e analista de operações (R$4.718,51).

Os salários informados acima foram atualizados pela companhia em 2018. Desta forma, o próximo edital tende a contar com ganhos iniciais maiores. Além dos vencimentos, a BBTS já adiantou que oferece vale-transporte e costuma trabalhar com os seguintes benefícios:

auxílio-alimentação e/ou refeição no valor total mensal de R$807,25;

cesta alimentação de R$267,97;

13ª cesta refeição, no valor de R$807,25;

vale-cultura;

auxílio-creche, no valor máximo de R$327,72 para cada filho com até 12 meses de vida;

auxílio-escola, no valor máximo de R$811,37 para cada filho portador de deficiência;

plano de saúde, com participação no valor de 50% para o empregado e 50% para a empresa;

plano de previdência complementar;

auxílio medicamento;

auxílio funeral;

auxílio material ótico;

auxílio odontológico;

programa de tutoria;

seguro de vida*

licença luto;

licença maternidade cidadã, passando de 120 para 180 dias; e

licença paternidade cidadã, passando de cinco para 20 dias.

Ainda segundo a empresa, o regime de contratação é o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Após a aprovação no concurso BBTS, os aprovados ainda passarão pelo período de experiência de 45 dias, podendo ser renovado uma única vez por igual período.

“Ao longo da vigência do regime de experiência, será verificado se o empregado apresenta aptidão para executar as atividades para a qual foi contratado. Caso seja considerado apto ao final do período de experiência, o contrato passará a vigorar por prazo indeterminado”, diz a empresa.

Resumo sobre a seleção

Órgão : BB Tecnologia e Serviços (BBTS)

: BB Tecnologia e Serviços (BBTS) Cargos : a definir

: a definir Vagas : a definir

: a definir Requisitos : níveis médio, técnico e/ou superior

: níveis médio, técnico e/ou superior Remuneração : a definir

: a definir Banca : FGV

: FGV Edital: 2022/2023

Sem concurso, BBTS teve quadro fixado em 2020

Como empresa integrante do Conglomerado Banco do Brasil, a BBTS teve o seu quadro de pessoal fixado em julho de 2020. Naquele ano, o Ministério da Economia fixou 3.205 vagas para a companhia.

Conforme a portaria, compete à empresa gerenciar o seu quantitativo de pessoal próprio, praticando atos de gestão para contratar ou desligar empregados, desde que observado o limite estabelecido e as dotações orçamentárias.

O último concurso BB Tecnologia e Serviços foi realizado em 2015, quando a empresa ainda era denominada como “Cobra Computadores e Sistemas Brasileiros”.

Na época, foram oferecidas 300 vagas iniciais mais cadastro de reserva, em cidades de todo o país. As oportunidades foram distribuídas entre os cargos de técnico administrativo (nível médio), técnico de operações (médio/técnico) e analista de produção (superior).

Com a organização do Instituto Quadrix, os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, contendo 60 questões, sendo elas de: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Noções de Informática, Língua Inglesa e Conhecimentos Específicos.