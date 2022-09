Concurso: conheça as propostas de Lula para o serviço público

Com a proximidade das eleições, uma dúvida bastante comum entre os concurseiros é em relação às propostas dos candidatos à presidência do Brasil e o impacto que o resultado nas urnas poderá representar no mundo do concurso público.

Pensando nisso, o Direção Concursos preparou uma análise dos Planos de Governo dos presidenciáveis sob a ótica dos concursos públicos, para que você possa verificar o posicionamento dos principais candidatos à presidência da república sobre o serviço público e seus servidores.

É importante mencionar que esta matéria visa apenas informar sobre declarações e estatísticas oficiais. Dessa forma, o Direção Concursos destaca a total imparcialidade acerca do tema.

Nesta matéria, você confere o Plano de Governo do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Clique abaixo para conferir os Planos dos demais candidatos:

Abordagens ao tema “serviço público”

Ao consultar o Programa de Governo Oficial do candidato Lula, no site do TSE, é possível observar passagens que mencionam, ainda que indiretamente, o serviço público e servidores. Veja a seguir todos os trechos em que estes termos foram encontrados em seu Plano:

“Reafirmamos o nosso respeito e compromisso com as instituições federais, que foram desrespeitadas e sucateadas e com a retomada das políticas de valorização dos servidores públicos.”

“Asseguraremos a continuidade das políticas de cotas sociais e raciais na educação superior e nos concursos públicos federais, bem como sua ampliação para outras políticas públicas.”

“O governo federal vai implementar e aprimorar o Sistema Único de Segurança Pública, modernizando estratégias, instrumentos e mecanismos de governança e gestão. Serão realizadas reformas para ampliar a eficiência do Sistema de Segurança por meio da modernização das instituições de segurança, das carreiras policiais, dos mecanismos de fiscalização e supervisão da atividade policial e do aprimoramento das suas relações com o Sistema de Justiça Criminal.”

“A valorização do profissional de segurança pública será um princípio orientador de todas as políticas públicas da área. Serão implementados canais de escuta e diálogo com os profissionais, programas de atenção biopsicossocial, e ações de promoção e garantia do respeito das suas identidades e diversidades. “

“A melhoria da qualificação técnica dos policiais será uma busca permanente a ser alcançada, dentre outras estratégias, pela reformulação dos processos de seleção, formação e capacitação continuada, pela atualização de doutrinas e pela padronização de procedimentos operacionais. Será aberto diálogo sobre a modernização das carreiras, a qualificação e a autonomia dos peritos, a padronização de escalas e jornadas de trabalho e outras estratégias de implementação das diretrizes nacionais de promoção e defesa dos direitos humanos dos policiais. “

“Setores estratégicos do patrimônio público são privatizados e desnacionalizados, bancos públicos e empresas de fomento ao desenvolvimento são destruídos, num momento em que o quadro na infraestrutura é desolador. “

“A saúde, o direito à vida e o Sistema Único de Saúde (SUS) têm sido tratados com descaso pelo atual governo. Faltam investimentos, ações preventivas, profissionais de saúde, consultas, exames e medicamentos.”

“Opomo-nos fortemente à privatização, em curso, da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA). A Petrobras terá seu plano estratégico e de investimentos orientados para a segurança energética, a autossuficiência nacional em petróleo e derivados, a garantia do abastecimento de combustíveis no país.”

“Opomo-nos à privatização dos Correios, uma empresa com importante função social, logística e capilaridade em todo o território nacional.“

Vale lembrar que, ainda durante sua pré-candidatura, Lula afirmou o interesse em realizar concurso para a Polícia Federal e mais policiais. Veja aqui!

Menções a palavras de interesse

Outra análise abordada no levantamento intencionou buscar no texto as palavras “concurso(s)” e “servidor(es)”. Foi possível identificar a seguinte quantidade de menções:

“Concurso”: 1 palavra encontrada;

“Servidor”: 1 palavra encontrada.

Nomeações em mandatos já cumpridos

Por fim, o estudo buscou elucidar a quantidade de funcionários públicos nomeados no primeiro ano de governo em cada um dos mandatos.

O primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva aconteceu no ano de 2003 e, de acordo com o Painel Estatístico de Pessoal do Governo Federal, 42.516 funcionários públicos ingressaram no serviço público naquele ano. Deste total, 15.263 ocorreu por meio de concurso.

Veja, detalhadamente, na tabela abaixo:

Já o segundo mandato de Lula iniciou no ano de 2007 e, segundo o levantamento, foi registrado o ingresso de 37.903 funcionários públicos no serviço público federal. Desse total, 15.535 servidores ingressaram via concurso público.

Confira os dados a seguir: