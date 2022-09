Concurso Detran: sai edital para técnico e analista; 366 vagas de até R$ 6,4 mil

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal divulgou o edital do concurso Detran DF 2022 com mais de 300 vagas para técnicos e analistas. As oportunidades são efetivas e contemplam a quem tem níveis médio e superior, respectivamente.

Saiba mais detalhes desta seleção:

Órgão: Detran DF

Detran DF Banca: IBFC

IBFC Cargos: técnico e analista

técnico e analista Vagas: 366

366 Requisitos: médio e superior

médio e superior Salários: R$4.650,00 e R$6.437,50

R$4.650,00 e R$6.437,50 Inscrição: 10 de outubro a 8 de novembro

10 de outubro a 8 de novembro Taxas: R$80 e R$90

R$80 e R$90 Prova: 11 de dezembro

Cargos e vagas do concurso Detran DF

O edital do concurso Detran DF 2022 trouxe a oferta esperada de 366 vagas em cargos de técnicos e analistas sendo:

240 vagas para o técnico em atividades de trânsito; e

126 vagas para o analista em atividades de trânsito.

As oportunidades estão divididas em imediatas e para formação de cadastro de reserva, que poderá ser preenchido durante todo o prazo de validade.

Veja a distribuição das oportunidades:

Cargo Vagas Ampla Concorrência PcD Negros Hipossuficientes Total Imediatas CR Imediatas CR Imediatas CR Imediatas CR Analista em atividades de trânsito 18 45 6 19 7 18 3 10 126 Técnico em atividades de trânsito 45 75 17 31 18 30 9 15 240 Total 63 120 23 50 25 48 12 25 366

Para concorrer ao cargo de técnico, a exigência é ter somente o nível médio completo de escolaridade, com diploma reconhecido pelo MEC.

Atribuições da carreira: executar atividades relacionadas ao suporte no desempenho das atribuições da Carreira Atividades de Trânsito; executar outras atividades de interesse da área.

Para concorrer ao cargo de analista, será preciso ter uma graduação em qualquer área de nível superior, sendo este diploma reconhecido pelo MEC.

Atribuições da carreira: Fiscalizar e controlar as atividades das entidades credenciadas, contratadas ou conveniadas pelo DETRAN/DF; instruir processos; coletar dados estatísticos; ministrar cursos voltados para as questões de trânsito; fiscalizar a emissão, guarda e arquivo do Certificado de Licenciamento Anual, do Certificado de Registro de Veículos, da Permissão para Dirigir, da Carteira Nacional de Habilitação, da autorização de selos e outros documentos previstos na legislação; participar de programas de treinamento que envolvam conteúdos relacionados à área de atuação; executar outras atividades de interesse da área. Exercer plenamente o poder de polícia administrativa de trânsito em todo o Distrito Federal, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Ambos os cargos têm jornada semanal de 40 horas e possuem salários de R$4.650 para o técnico e R$6.437,50 para o analista.(Foto: Divulgação)

Concurso Detran DF: inscrições vão até novembro

As inscrições para participar do concurso Detran DF serão realizadas pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, o IBFC, que foi definido para organizar a seleção.

O prazo de inscrição será de 10 de outubro a 8 de novembro. Para concorrer, basta acessar o site do IBFC e realizar o cadastro.

Assim que o cadastro for concluído, é necessário imprimir o boleto bancário e quitar a taxa de inscrição. Os valores são de R$80 para o técnico e R$90 para o analista.

Como e quando serão as provas do concurso Detran DF?

Os candidatos ao concurso Detran DF serão avaliados em até duas etapas, sendo a prova objetiva comum aos dois cargos. Ela terá caráter eliminatório e classificatório.

Além disso, ainda haverá uma prova discursiva, destinada apenas ao analista. Ambas as provas acontecerão no dia 11 de dezembro, domingo.

Na objetiva, o candidato responderá a 60 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Conhecimentos Específicos e 30 de Conhecimentos Gerais. As disciplinas da parte básica serão:

Língua Portuguesa – dez questões;

Noções de Informática – cinco questões;

Conhecimentos sobre o Distrito Federal – cinco questões; e

Legislação Geral – dez questões.

Quanto à prova discursiva do analista, consistirá na produção de uma questão acerca do Conhecimento Específico listado no conteúdo programático do edital. A resposta deve contar um texto de 15 e 20 linhas.

O prazo de validade do concurso público do Detran DF será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.