Concurso Educação: confira o panorama das oportunidades atualizado

Seu foco é os concursos públicos para área de educação? Essa matéria é para você. Aqui você encontra a situação de concursos públicos e processos seletivos: abertos, suspensos, previstos e etc (concurso educação)

O Ministério da Economia tornou pública a Portaria 10.041, que reduz o prazo obrigatório entre a publicação do edital e a realização de provas de concurso público para Institutos Federais (IFs) e Universidades Federais (UFs).

Essa matéria será atualizada regularmente, sempre que surgir novidades sobre as oportunidades. Por isso, recomendo que você salve-a como favorita.

Concurso Educação: inscrições abertas

Concurso Prefeitura Municipal de Francisco Morato (SP)

Os editais do concurso SP, para atuação na Prefeitura Municipal de Francisco Morato, fora publicados com oferta de 116 vagas para cargos que exigem níveis médio e superior de formação. Provas: 27 de novembro e 4 de dezembro

Inscrições: 30 de agosto e 29 de setembro – edital de cargos variados 26 de agosto e 26 de setembro – demais funções



Concurso IFAM

Foi publicado no Diário Oficial da União da segunda-feira (22/8), o edital do concurso IFAM (Instituto Federal do Amazonas). São 142 vagas de níveis médio e superior de formação. Provas objetivas: 6 de novembro

Inscrições: 2 a 23 de setembro

Concurso IFBA

Foi publicado o edital do concurso IFBA (Instituto Federal da Bahia). Organizado pela Cefetminas, o certame é destinado ao preenchimento de 125 vagas para diversos cargos de Técnico-Administrativos em Educação. Provas objetivas: 27 de novembro

Inscrições: 5 de setembro a 4 de outubro

Concurso UEG

Foi publicado no Diário Oficial do estado na terça-feira (28/8), o edital do concurso UEG (Universidade Estadual de Goiás). São ofertadas, ao todo, 38 vagas para o cargo de professor. Provas em: 27 de novembro

Inscrições: 30 de agosto a 29 de setembro

Concurso UEG – Ciências

Foi publicado no Diário Oficial do estado na quarta-feira (24/8), mais um edital de concurso UEG (Universidade Estadual de Goiás). A seleção é destinada ao preenchimento de 36 vagas para o cargo de professor de Ciências da Saúde e professor de Ciências Biológicas. Provas em: 27 de novembro

Inscrições: 30 de agosto a 29 de setembro

Concurso SME SP

Saiu o edital do concurso SME SP (Secretaria Municipal de Educação de São Paulo). São ofertadas 3.250 vagas para o cargo de Professor! Provas objetivas: 8 e 15 de janeiro de 2023

Inscrições: 31 de agosto a 17 de outubro

Concurso Colégio Pedro II

Com previsão de 50 vagas para Professor em diversas áreas, foi publicado edital do concurso Colégio Pedro II (CPII). O período de inscrições está aberto! Provas: 11 de dezembro

Inscrições até o dia 25 de setembro.

Concurso SME Petrópolis

Saiu o edital do concurso SME Petrópolis (Secretaria Municipal de Educação de Petrópolis), município do Rio de Janeiro, com a oferta de 877 vagas de níveis médio e superior de formação. Provas objetivas: 16 de outubro

Inscrições: 16 de agosto a 16 de setembro

Concurso UFBA

Foi publicado o edital do concurso UFBA (Universidade Federal da Bahia)! São ofertadas 145 vagas de níveis médio e superior de formação. Provas objetivas: 4 de dezembro

Inscrições: 31 de agosto a 10 de outubro

Concurso IFAL

Foi publicado no Diário Oficial da União da quinta-feira (1/9), o edital do concurso IFAL (Instituto Federal de Alagoas). São ofertadas 14 vagas para cargos de níveis médio e superior de formação. Provas objetivas: 8 de janeiro de 2023

Inscrições: 8 de setembro a 10 de outubro

Concurso UFV

Foi publicado no Diário Oficial da União da quinta-feira (1/9), o edital do concurso UFV (Universidade Federal de Viçosa). São ofertadas 5 vagas para cargos de nível superior de formação. Provas objetivas: 6 de novembro

Inscrições: 6 a 26 de setembro

Concurso UFES

Foi publicado no Diário Oficial da União da sexta-feira (2/9), o edital do concurso UFES (Universidade Federal do Espírito Santo). São ofertadas oportunidades de níveis médio e superior. Provas objetivas: 27 de novembro

Inscrições: 12 de setembro a 16 de outubro

Concurso IFG

Foi publicado no Diário Oficial da União da segunda-feira (5/9), o edital do concurso IFG (Instituto Federal de Goiás). São ofertadas, ao todo, 48 vagas de níveis médio e superior de formação. Provas objetivas: 16 de outubro

Inscrições: 13 a 30 de setembro

Concurso IFMS

Foi publicado no Diário Oficial da União da segunda-feira (5/9), o edital do concurso IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). São ofertadas 42 vagas para níveis médio e superior de formação. Provas objetivas: 6 de novembro

Inscrições: 5 a 29 de setembro

Concurso Prefeitura Alfredo Vasconcelos (MG)

Localizada no estado de Minas Gerais, a Prefeitura divulgou edital de concurso Alfredo Vasconcelos, com mais de 60 vagas para todos os níveis de escolaridade. Prova objetiva: 06 de novembro

Inscrições até o dia 6 de outubro.

Concurso IFB

Foi publicado o edital do concurso IFB (Instituto Federal de Brasília). São ofertadas 50 vagas para cargos de níveis médio e superior de formação. Provas objetivas: 22 de janeiro

Inscrições: 26 de setembro a 17 de outubro

Concurso Prefeitura de Maxaranguape (RN)

No Rio Grande do Norte, a prefeitura de Maxaranguape anunciou edital de concurso público RN ofertando 252 vagas em diversos cargos e em todos os níveis de escolaridade! Provas: 13 de novembro

Inscrições: de 13 de setembro a 5 de outubro

Concurso Educação: editais previstos

Concurso SMED BH

Atenção, concurseiro! Foi formada a comissão que ficará responsável pelo novo concurso SMED BH (Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte).

Concurso SEE MG

Foi publicada no Diário Oficial do estado da terça-feira (6/9), a alteração na comissão do concurso SEE MG (Secretaria de Educação de Minas Gerais).

Concurso Joinville (SC)

O próximo concurso SC para a área da educação no município do Joinville já possui banca definida. A organizadora será a Cebraspe, conforme divulgado em extrato de dispensa de licitação em Diário Municipal.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) deve ofertar 400 vagas para níveis médio e superior de escolaridade.

Concurso SP

Um novo concurso SP, para atuação em Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs), no estado de São Paulo, foi autorizado.

A expectativa é a nova seleção ofereça 2,7 mil vagas para cargo de professor e demais servidores no segundo semestre de 2022. As contratações devem ser realizadas no próximo ano.

Concurso SEE SP

Foi publicada no Diário Oficial do estado da terça-feira (6/9), a autorização para a realização de um novo concurso SEE SP (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo).

Conforme despacho do governador do estado, o novo edital será destinado ao preenchimento de 15 mil vagas temporárias para professores de níveis fundamental e médio. A previsão é para a entrada em exercício no ano de 2024.

Concurso UDESC

Notícia boa para os concurseiros! O próximo edital para o concurso Udesc (Universidade do estado de Santa Catarina) está autorizado.

A expectativa é de que sejam ofertadas 60 vagas, distribuídas em 30 oportunidades para técnicos universitários e as demais para professores.

Concurso SEED PR

Saiu a autorização para o concurso SEED PR (Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná) para contratação de 500 professores para a rede de ensino estadual.

Concurso UFS

Foi formada a comissão de servidores responsáveis pela organização do próximo concurso UFS (Universidade Federal de Sergipe) para os cargos de Técnico Administrativo das classes “D” e “E”.

Saiba mais!

Concurso Semec PI

Nos próximo meses devemos ter mais editais para professores e profissionais da educação. O concurso Semec PI deve ter o edital lançado em breve.

Saiba mais!

Concurso Semec Teresina

A Secretaria Municipal de Educação de Teresina formou comissão de servidores para elaborar os estudos para a realização de um novo concurso público.

Saiba mais!

Concurso UFPB

Foi publicado no Diário Oficial da União da quinta-feira (8/9), o extrato de dispensa de licitação que confirmou o IBFC como banca do concurso UFPB (Universidade Federal da Paraíba).

O novo edital será destinado ao preenchimento de 92 oportunidades para especialidades de níveis médio, intermediário e superior de formação.

Concurso Prefeitura de Palmas – TO

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Palmas (TO) afirmou que foi criada uma comissão para estudar a realização de um novo certame em 2022.

Concurso SME Recife

O próximo concurso SME Recife (Secretaria Municipal de Educação de Recife) está sendo aguardado e teve modificações na comissão organizadora.

Grupo no telegram para a área de educação

Concurso Seduc PA

O Tribunal de Contas do Pará (TCE PA) recomendou que um novo concurso Seduc PA seja realizado para suprir profissionais para a população indígena.

Concurso Seduc TO

O concurso Seduc TO (Secretaria de Educação, Juventude e Desporto de Tocantins) teve comissão formada para organizar todos os trâmites necessários para a publicação do novo edital, que visa selecionar docentes para a educação básica.

Concurso Seduc RS

Um novo concurso Seduc RS (Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul) pode ocorrer em breve! Ao jornal GZH, a Secretaria Estadual de Educação informou que o edital pode ser publicado até o final de julho.

Concurso Seduc CE

O novo concurso Seduc CE (Secretaria da Educação do Ceará) foi anunciado pela governadora, Izolda Cela (PDT), a fim de selecionar professores efetivos para as Escolas Indígenas estaduais.

Segundo Izolda, o certame irá oferecer 200 vagas que serão direcionadas para 29 escolas de 13 etnias.

Concurso Seduc PI

Em reunião realizada em dezembro do ano passado, o secretário de Estado da Educação, Ellen Gera Moura, afirmou que a Secretaria da Educação já iniciou estudos para a realização de um novo edital para profissionais da educação (concurso Seduc Piauí).

Saiba mais!

Concurso FCEE

Um novo edital de concurso SC poderá sair em breve. Isso porque a Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) iniciou os trâmites para o certame, que já conta com a comissão formada para o concurso público.

Concurso IF RO

Foi divulgado a banca responsável pelo edital do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (concurso IF RO). O Instituto AOCP foi a empresa escolhida.

Concurso UERN

Foi publicado no Diário Oficial do estado do Rio Grande do Norte da terça-feira, 1 de junho, a formação da comissão para o concurso UERN (Universidade Estadual do Rio Grande do Norte).

Concurso Campina Grande

O concurso Campina Grande estava com edital previsto para 2021. Segundo o projeto básico, a banca Idecan está responsável pelas 859 vagas.

Concurso UESPI

A governadora do estado do Piauí, Regina Sousa, autorizou a realização de um novo concurso UESPI (Universidade Estadual do Piauí) para o provimento de 335 vagas.

Concurso Semed Manaus

Um novo edital para o concurso Semed Manaus anunciado com 3,5 mil vagas efetivas. previsão é que o certame seja realizado ainda no segundo semestre de 2022. Veja mais detalhes aqui!