Concurso Fortaleza: prefeito anunciará novo edital para mais de 400 vagas

Atenção, concurseiro! O prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciará novo edital de concurso público para a Prefeitura de Fortaleza. O certame deverá ofertar, ao todo, mais de 400 vagas para 10 secretarias do município.

As informações são do jornal O Povo. De acordo com o veículo de comunicação, os salários dos cargos que serão ofertados podem chegar ao valor de até R$ 20 mil.

No evento que será realizado nesta tarde, a expectativa também fica pelo anúncio do novo concurso Guarda da Guarda Municipal da capital cearense.

De acordo com informações de membros da própria gestão da Prefeitura de Fortaleza, o novo edital do concurso Guarda Municipal poderá ofertar 1.000 vagas e o certame deve ser lançado ainda no segundo semestre. Saiba mais aqui!

O concurso ISS Fortaleza pode estar entre os certames que serão anunciados pela Prefeitura. A comissão do concurso já foi formada e o edital será destinado ao preenchimento de oportunidades para os cargos de Auditor do Tesouro Municipal e Analista do Tesouro Municipal.

O concurso ISS Fortaleza chegou ser movimentado pela Prefeitura em 2021, mas foi suspenso devido à pandemia da Covid-19.

Outras oportunidades para o estado

Além dos editais voltados para o município de Fortaleza, outros editais de concurso público serão realizados em breve no estado do Ceará.

PM CE: o novo concurso PM CE (Polícia Militar do Ceará) ofertará, ao todo, 1.000 vagas para o cargo de Soldado (especialidade que exige o nível médio de formação). O edital será organizado pelo Idecan!

TJ CE: o estado também se movimenta para a realização, em breve, de um novo concurso TJ CE (Tribunal de Justiça do Ceará) voltado aos cargos de Técnico Judiciário (nível médio). A comissão já foi formada e a expectativa inicial era de edital publicado no mês de setembro de 2022.

Semace: já com banca definida, o concurso Semace (Superintendência Estadual do Meio Ambiente) está previsto para ter seu edital publicado em breve. Certame ofertará, ao todo, 17 vagas imediatas para as áreas de Gestão Ambiental e Fiscal Ambiental.

Resumo concurso Prefeitura de Fortaleza

Situação: será anunciado nesta segunda (26/9)

Banca: Idecan

Inscrição: a definir

Cargos: diversos

diversos Vagas: 400

Escolaridade: níveis médio e superior

Remuneração: até R$ 20 mil

