Concurso INSS: candidatos pedem alteração de provas; veja data

O edital do concurso INSS Instituto Nacional do Seguro Social) foi publicado e prevê provas objetivas para 27 de novembro de 2022, o que pegou muitos candidatos de surpresa.

A autarquia realizou uma coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (15/9), para tratar sobre o certame, e disponibilizou um grupo nas redes sociais, onde interessados pediam a mudança das provas para fevereiro de 2023.

Importante destacar que, para a data prevista em edital (27 de novembro), os candidatos dispõem de 73 dias para se prepararem.

Confira abaixo:

Questionado sobre possível modificação da data das provas, o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, negou a possibilidade, já que o curso de formação está previsto para janeiro de 2023.

Panorama concurso INSS

Ao todo, o concurso INSS oferece 3.385 vagas, sendo 1.000 delas imediatas para o cargo de Técnico do Seguro Social, que exige nível médio.

Os interessados devem realizar as inscrições no período entre 16 de setembro a 3 de outubro de 2022, através do site do Cebraspe, banca organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 85,00.

Em relação à remuneração, os aprovados no concurso INSS farão jus ao salário inicial de R$ 5.905,79, sendo:

Vencimento básico: R$ 712,61;

Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.140,18;

Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$ 3.595,00; e

Auxílio Alimentação: R$ 458,00.

Além disso, o servidor também recebe bônus de R$ 57,50 por processo finalizado.

Confira a análise completa do edital INSS em vídeo, com os especialistas:

Resumo