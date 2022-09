Concurso INSS: Cebraspe divulga vídeo de orientação ao candidato; assista

A banca organizadora do concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) divulgou nesta sexta-feira, 23 de setembro, um vídeo orientativo direcionado aos interessados em se inscreverem no certame.

No vídeo de pouco mais de quatro minutos publicado na página oficial do concurso, o Cebraspe dá breves orientações ao candidato acerca dos seguintes temas constantes no edital:

Cidades de prova

Isenção de taxa

Atendimento especial

Vagas para pessoas com deficiência

Vagas para pessoas negras

Cronograma

Critérios de Lei

Confira, a seguir, o vídeo completo:

Panorama Concurso INSS

O certame oferta, ao todo, 3.373 oportunidades imediatas e para formação de cadastro reserva, para o cargo de Técnico do Seguro Social. É exigido dos candidatos o nível médio de escolaridade e o salário inicial oferecido é de R$ 5,9 mil.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 3 de outubro, através do site da banca Cebraspe, mediante pagamento da taxa de participação no valor de R$ 85,00.

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 27 de novembro de 2022.

Resumo Concurso INSS