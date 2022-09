Concurso INSS: Cebraspe é a banca! 1.000 vagas para Técnico

Provas podem acontecer ainda em 2022, diz órgão

A estabilidade dos sonhos aliada com ótimos salários e uma oportunidade única de fazer parte de um dos órgãos mais cobiçados do país, está muito mais próxima do que você imagina! Isso porque, o edital do concurso INSS pode sair a qualquer momento!

A etapa que antecede a publicação do edital foi cumprida, visto que o Cebraspe assinou o contrato para organizar o certame. O extrato saiu no Diário Oficial da União do dia 08 de setembro.

Conforme o documento, o prazo de vigência do acordo firmado entre as partes será de três anos, entre os dias 05 de setembro de 2022 a 05 de setembro de 2025. Veja os detalhes logo abaixo:

Se você quer saber tudo sobre a seleção do INSS, este artigo é para você! Mesmo que seja novato no mundo dos concursos, explicaremos tudo certinho… Vamos lá!

Esse é um dos maiores concursos públicos do país dos últimos anos! Serão ofertadas 1.000 vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social (nível médio), com remuneração inicial de R$ 5.447,79.

Vale frisar que, recentemente, foi publicada uma portaria que autorizou a redução, para dois meses, do prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova no certame. Segundo o órgão, a expectativa é de que as provas acontecem ainda em 2022.

Ao longo deste artigo, você encontra um panorama completo sobre o Concurso INSS para que possa se preparar o quanto antes. Não perca nenhum detalhe.