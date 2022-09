Concurso INSS: edital publicado; saiba qual idade máxima para participar

O edital do concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está publicado e oferece 3.373 oportunidades para o cargo de Técnico do Seguro Social (vagas imediatas e cadastro de reserva).

Mas a pergunta que muitos concurseiros fazem é: existe limite de idade para participar?

O certame, diferente de alguns de outras áreas, como as policiais, por exemplo, não especifica idade limite para ingresso.

Apesar disso, é necessário lembrar que existe a Lei Complementar n. 152, que dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade. Isso quer dizer que, ao completar 75 anos, o servidor será compulsoriamente (obrigado) aposentado ao atingir esta idade.

Já em relação a idade mínima, o edital do concurso INSS cobra que o candidato tenha, no mínimo, 18 anos completos na data da posse.

Principais informações – concurso INSS

Como dito anteriormente, o concurso INSS oferece 3.373 oportunidades, distribuídas da seguinte forma:

1.000 vagas imediatas

2.373 cadastro de reserva

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 3 de outubro de 2022, pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame. A taxa é de R$ 85,00.

As provas objetivas estão marcadas para serem aplicadas no dia 27 de novembro de 2022 e os salários iniciais chegam a R$ 5.905,79.

Resumo concurso INSS