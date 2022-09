Concurso PF: autorizada a nomeação de mais aprovados; confira

Foi publicado no Diário Oficial da União de quinta-feira (29/9), o Decreto nº 11.212. O documento autoriza a nomeação de mais aprovados no concurso PF (Polícia Federal) de 2021.

Por meio das mídias sociais, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o número de nomeações pode chegar a mais de 560 policiais entre agentes, escrivães e delegados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ministério da Justiça (@gov_justica)

Vale a pena ressaltar que a homologação do resultado final do concurso PF foi realizado no dia 16 de setembro. Conforme informado pelo portal de notícias G1, a Lei Eleitoral (n. 9.504) impede a nomeação de servidores nos três meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos.

Apesar disso, a Polícia Federal afirmou que existe a previsão na Lei Eleitoral de nomeação e contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, bastando apenas autorização expressa do chefe do Poder Exercutivo (alínea d, inciso V do art 73 da Lei Eleitoral).

O concurso PF ofertou, ao todo, 1.500 oportunidades para os cargos de Agente, Escrivão, Papiloscopista e Delegado:

Delegado de Polícia Federal: 123 vagas;

Agente de Polícia Federal: 893 vagas;

Escrivão de Polícia Federal: 400 vagas; e

Papiloscopista: 84 vagas.

O salário inicial dos cargos são de:

Agente, Escrivão e Papiloscopista: R$ 12.522,50 ; e

; e Delegado: R$ 23.692,74.

Novo concurso PF em 2024?

Após a homologação do resultado final, o questionamento que fica é: quando será o próximo concurso PF? Por meio de suas mídias sociais, o presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), Marcos Camargo, informou que um novo edital pode ser realizado em 2024. Saiba mais aqui!

Apesar disso, a realização de um novo certame passa pela apreciação da minuta de Medida Provisória que, caso seja aprovada, realizará a criação de mais de 6 mil cargos na Polícia Federal. Confira mais detalhes aqui!