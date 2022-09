Concurso Plácido de Castro AC: edital em breve; veja detalhes

O edital do concurso Plácio de Castro AC pode ser divulgado a qualquer momento! Isso porque saiu no Diário Oficial, edição de terça-feira, 28 de setembro de 2022, o contrato entre o órgão e a banca FUNDAPE , oficializando, assim, a empresa como a banca organizadora do concurso Prefeitura Municipal de Plácio de Castro AC.

Veja abaixo o índice com informações sobre a definição da banca do concurso Plácido de Castro AC:

Concurso Plácido de Castro AC: Situação atual

Banca definida: 28 de setembro de 2022.

Concurso Plácio de Castro: Cargos e vagas

Ainda não foram divulgado dados sobre o quantitativo de vagas e quais serão os cargos ofertados no certame. A Assessoria de Comunicação Institucional do Gran Cursos Online está apurando as informações para publicá-las em breve!

Concurso Plácio de Castro: último concurso

O último concurso da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro AC aconteceu em 2019 e ofertou 2 vagas imediatas de nível superior para o cargo de Procurador Municipal.

A remuneração oferecida a época foi de R$ 5.200,00 e o certame foi realizado pelo FUNDAPE – Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre, sendo admitida inscrição, via internet, no período de 26/06/2019 a 11/08/2019.