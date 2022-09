Concurso público Acre: panorama completo das oportunidades

Concurseiros aguardam oportunidades de concurso público Acre. O governador do Acre, Gladson Cameli, declarou que pretende realizar um novo concurso para o estado ainda em 2022.

Apesar de não declarar para quantas vagas serão o próximo concurso AC, governador anunciou que seria para as áreas de saúde, segurança e infraestrutura e que as provas ocorreriam no início do próximo ano.

Confira panorama completo das principais oportunidades:

Concurso Rio Branco

Excelente notícia para os concurseiros da cidade de Rio Branco, no Acre: um novo concurso Rio Branco poderá ser realizado em breve!

Isso porque, na sexta-feira, 12 de agosto, foi publicado em Diário Oficial um decreto do prefeito Tião Bocalom, que determina a composição da comissão do concurso público efetivo para provimento de cargos do município.

Concurso PC AC

Em transmissão ao vivo, o governador do estado do Acre, Gladson Cameli, anunciou a realização de um novo concurso PC AC. No entanto, durante a transmissão, governador não definiu a quantidade de vagas nem para quais cargos serão o próximo edital.

O último certame ocorreu em 2017 e ofertou oportunidades para os cargos de Agente, Delegado e Escrivão. A seleção teve a validade expirada em 2020 e realizou uma alta quantidade de nomeações.

Link do último edital PC AC

Concurso PM AC

Atenção concurseiros da área policial! Um novo concurso PM AC (Polícia Militar do estado do Acre) foi autorizado e pode acontecer em breve.

O documento, assinado pelo governador do estado, Gladson de Lima Cameli, prevê que a nova seleção seja destinada para os cargos de Oficial Combatente e Oficial de Saúde.

Concurso público Acre TJ

O último concurso TJ AC ocorreu há mais de dez anos. Em 2012, o tribunal publicou o último edital para servidores, com 105 oportunidades distribuídas em Analistas, Técnicos e Oficiais de Justiça. Hoje, o TJ AC conta com 1.200 cargos vagos.

Concurso Sefaz AC

O governador do estado anunciou uma seleção em 2018, mas o concurso nunca ocorreu. Última seleção ocorreu somente em 2009 e ofertou 20 vagas para Auditor Fiscal.

Após informações do Sindicato de Auditores Fiscais do Acre de que mais 30 servidores irão se aposentar, o governo do Acre começará a planejar um novo certame a médio prazo (concurso Sefaz AC).

Concurso público Acre TRE

O concurso TRE AC (Tribunal Regional Eleitoral do Acre) será realizado no próximo ano! A seleção se dará por meio do edital unificado do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e a expectativa é que seja realizado em 2023.

Concurso MP AC

Ocorrido em 2012, o último concurso MP AC que possuía oportunidades para servidores ofertou vagas imediatas e 50 para Cadastro Reserva. Desde então, órgão não realizou mais seleção para servidores. Em 2013, realizou seleção para Promotor.

Concurso TRT AC

Novidades para os concurseiros que aguardam notícias sobre o concurso TRT 14 (Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região Rondônia e Acre): a banca organizadora do certame foi definida! Dessa forma, a publicação do edital é o próximo passo nos trâmites da seleção e poderá acontecer a qualquer momento.

Concurso TCE AC

Mais um tribunal cujo último edital foi publicado há mais de 10 anos. A última seleção para o TCE AC ocorreu em 2008 e ofertou vagas para diversas especialidades do cargo de Auditor de Controle Externo.