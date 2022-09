Concurso Receita Federal: acompanhe o andamento na íntegra

Tudo indica que o concurso Receita Federal 2022 deve ser realizado muito em breve. A expectativa é que o edital seja publicado ainda em setembro e que as provas sejam aplicadas até dezembro.

O concurso Receita Federal destina-se ao provimento de 699 cargos, sendo:

230 Auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil e

469 Analistas-tributários da Receita Federal do Brasil

Quer ficar por dentro do andamento do concurso? Neste artigo você encontra, em ordem cronológica, os principais eventos relacionados ao concurso Receita Federal. Boa leitura!

Concurso Receita Federal: acompanhe o andamento

Autorização do concurso

No dia 10 de junho de 2022 foi finalmente publicada a Portaria de Autorização do Concurso Receita Federal. A portaria determinou que o prazo para a publicação do edital seja até dezembro de 2022.

Finalização da fase de planejamento da contratação

Entre 10 de junho a 3 de agosto foram elaborados:

Documento de Oficialização da Demanda;

Estudo Técnico Preliminar, incluindo a Pesquisa de Preços de mercado;

Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Projeto Básico;

Minuta de Contrato;

e demais documentos necessários à contratação de instituição para realização de Concurso Público para provimento de cargos no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Em 3 de agosto de 2022 o processo foi submetido à apreciação da consultoria jurídica do Ministério da Economia.

Parecer da consultoria jurídica

O Parecer Jurídico foi editado em 16 de agosto de 2022, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia.

O Parecer conclui pela viabilidade jurídica da contratação, desde que observadas as recomendações constantes do parecer.

Adequação do processo de contratação

No dia 19 de agosto de 2022 foi formalizado despacho da Coordenação-Geral de Programação e Logística da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil aprovando o Projeto Básico Revisado e as alterações realizadas na minuta de contrato, em conformidade com as recomendações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Declaração da Dispensa de Licitação

No dia 23 de agosto de 2022 foi Publicado no Diário Oficial da União o Extrato de Dispensa de Licitação ratificando a dispensa de licitação para contratação da Fundação Getúlio Vargas como instituição responsável pela realização de Concurso Receita Federal.

Minuta enviada à FGV

No dia 9 de setembro foi registrada movimentação de envio de minuta do edital para a banca organizadora, Fundação Getúlio Vargas (FGV). A minuta do edital é o documento que contém as principais informações sobre o concurso.

Próximos Passos

Com a declaração da dispensa de licitação, o próximo passo é a assinatura do contrato administrativo entre a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e a Fundação Getúlio Vargas. Fique atento, essa é a última etapa burocrática antes do lançamento do edital.

Concurso Receita Federal: Como se preparar?

Com a iminência de edital você deve focar a sua preparação no estudo de provas anteriores do concurso Receita Federal. Assim será possível prever e se acostumar com alguns pontos, já que as avaliações costumam preservar um certo grau de similaridade.

Baseando-se pelo histórico dos últimos certames realizados, a relação de matérias previstas para o concurso Receita Federal 2022 seria a seguinte:

Concurso Receita Federal conhecimentos para Auditor-Fiscal

Conhecimentos Gerais Nº Peso Conhecimentos Específicos Nº Peso Língua Portuguesa 20 1 Direito Tributário 15 2 Espanhol ou Inglês 10 1 Contabilidade Geral e Avançada 20 2 Raciocínio Lógico-Quantitativo 10 1 Comércio Internacional

e Legislação Aduaneira 15 2 Administração Geral e Pública 10 1 Legislação Tributária 10 2 Direito Constitucional 10 1 Auditoria 10 2 Direito Administrativo 10 1

Concurso Receita Federal conhecimentos para Analista-Tributário

Conhecimentos Gerais Nº Peso Conhecimentos Específicos Nº Peso Língua Portuguesa 20 2 Direito Tributário 20 2 Espanhol ou Inglês 10 1 Contabilidade Geral 10 2 Raciocínio Lógico-Quantitativo 10 1 Legislação Tributária

e Aduaneira (Área geral)​ 30 2 Administração Geral 10 1 Direito Constitucional

e Administrativo 25 2 Informática (Área informática) 30 2

Como interpretar e organizar as disciplinas cobradas?

Note que, além das diferenças no quantitativo de questões, também são atribuídos diferentes pesos às disciplinas. Tudo isso deve ser considerado na hora de construir o seu plano de estudos.

Ademais, em versões anteriores do Concurso Receita Federal, exigia-se um mínimo de 40% de acerto por disciplina; ou seja, não é possível zerar nenhum dos conhecimentos. Nesse caso, sua preparação deverá ser organizada e ponderada, a fim de contemplar o máximo de assuntos possível.

Vale lembrar também que o último certame para Analista da Receita Federal aconteceu em 2012 e Auditor em 2014. Com tanto tempo entre as provas, algumas mudanças podem ocorrer nos conteúdos. Contudo, como concursos da área fiscal a variação não deve ser tão grande e muito provavelmente se baseará na atualização dos conhecimentos listados.

