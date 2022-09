Concurso Receita Federal: órgão encaminha minuta de edital para banca

Atenção, concurseiro! O edital do concurso Receita Federal está esquentando! Movimentações no processo indicam que a minuta de edital pode ter sido encaminhada à Fundação Getúlio Vargas (FGV) para conferência/aprovação do documento.

Confira:

O concurso Receita Federal ofertará, ao todo, 699 vagas para os seguintes cargos de nível superior:

Auditor-Fiscal: 230 vagas e;

Analista-Tributário: 469 vagas.

Além da publicação do edital, os concurseiros aguardam ansiosos pela data de aplicação da prova objetiva do certame.

Conforme já informado pelo Direção Concursos, a FGV tem buscado, juntamente com o órgão, encontrar locais para a aplicação da primeira fase do concurso Receita Federal. Entre as opções desejadas estão os dias 11 de dezembro de 8 de janeiro de 2023.

A expectativa também é de aplicação das provas objetivas no mesmo dia e o tempo mínimo entre a publicação do edital e aplicação da primeira etapa será de 60 dias.

O salário inicial de um Analista é de R$ 11.684,39. Já a remuneração inicial de um Auditor é de R$ 21.029,09.

Além da remuneração base, o servidor ainda faz jus a uma série de benefícios. Confira alguns exemplos:

Auxílio alimentação de R$ 458,00;

Auxílio saúde de, aproximadamente, R$ 130,00 por cada dependente;

Criação de um bônus de eficiência, que é pago em adição ao salário normal, de R$ 3.000,00 (auditores) ou R$ 1.800,00 (analistas);

Indenização de Fronteira de R$ 91,00 por dia;

Redução do número de níveis na tabela salarial (de 13 para 9);

Redução no tempo de mudança para o próximo nível (18 meses para 12), o que permite o servidor chegar mais rápido ao teto da carreira (8 anos).

Resumo concurso Receita Federal