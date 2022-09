Concurso Receita Federal: saiba onde trabalhar na região Norte

O concurso Receita Federal está prestes a acontecer! A Receita Federal do Brasil (RFB) e a FGV trabalham para publicação de edital com 699 vagas e iniciais de R$ 11 mil a R$ 21 mil. Certamente esta será uma excelente oportunidade para você, concurseiro!

E se você sonha em trabalhar na maior Região do Brasil, fique atento! São mais de 60 unidades em que os aprovados poderão ser lotados na Região Norte.

Confira neste conteúdo as diversas unidades que você poderá trabalhar no Norte do Brasil. Para facilitar a sua leitura, navegue utilizando o índice abaixo:

Concurso Receita Federal: Regiões Fiscais

Os candidatos aprovados no concurso Receita Federal serão nomeados e lotados com exercício nas Unidades Centrais ou nas Unidades descentralizadas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Atualmente, há 10 Regiões Fiscais distribuídas desta forma:

Conforme apresentado no quadro acima, a Região Norte faz parte da 2ª Região Fiscal. Dentro de cada região fiscal, há diversas categorias de unidades, tais como Delegacias, Alfândegas e Agências. Isso garante aos servidores a possibilidade de trabalhar em várias cidades e áreas diferentes. Confira a seguir os locais de lotação dos servidores na Região Norte do Brasil.

Concurso Receita Federal: Pará

O Pará é o estado que possui maior número de unidades da Receita Federal na Região Norte do Brasil. Os servidores poderão ser lotados em:

Superintendência Regional

Travessa Rui Barbosa, Belém.

Delegacia de Julgamento

Trav. Dom Romualdo de Seixas, Belém.

Alfândega

Umarizal, Belém.

Delegacias

Belém, na Av. Gov. José Malcher;

Marabá, na Folha CSI 31;

Santarém, na Av. Tapajós.

Inspetorias do estado do Pará

Barcarena, no Pará;

Aeroporto Internacional de Belém.

Além dos locais citados acima, os servidores poderão trabalhar nas Unidades de Atendimento ao Contribuinte:

Agências da Receita Federal do Brasil

Abaetetuba – ARF;

Altamira – ARF;

Ananindeua – ARF;

Capanema – ARF;

Castanhal – ARF;

Itaituba – ARF;

Novo Progresso – ARF;

Óbidos – ARF;

Oriximiná – ARF;

Paragominas – ARF;

Redenção – ARF;

São Miguel do Guamá – ARF;

Tucuruí – ARF.

Centros de Atendimento ao Contribuinte

Belém – Sede – CAC;

Santarém – CAC;

Marabá – CAC.

Concurso Receita Federal: Acre

No estado do Acre os Auditores e Analistas da Receita Federal podem ser lotados em:

Delegacia

Rua Marechal Deodoro, Rio Branco.

Inspetorias

Assis Brasil, Acre;

Epitaciolândia, Acre.

Unidades de Atendimento ao Contribuinte:

Rio Branco – CAC;

Cruzeiro do Sul – IRF;

Brasiléia – IRF.

Unidade de Atendimento – Exclusivamente Tributos de Comércio Exterior e Aduana

Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Assis Brasil;

Concurso Receita Federal: Amapá

No estado do Amapá, os servidores poderão trabalhar em:

Delegacia

Rua Eliezer Levy, Macapá.

Centro de Atendimento ao Contribuinte

Macapá – CAC.

Unidades de Atendimento – Exclusivamente Tributos de Comércio Exterior e Aduana

Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Oiapoque;

Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Santana.

Inspetorias

Oiapoque, AP;

Santana, AP.

Concurso Receita Federal: Amazonas

No estado de Amazonas, o aprovado no concurso Receita Federal 2022 poderá ser lotado em:

Delegacia

Avenida Governador Danilo de Matos Areosa, Manaus.

Alfândega

Tarumã, Manaus.

Inspetoria

Rua Duarte Coelho, Tabatinga.

Unidades de Atendimento ao Contribuinte

Agências da Receita Federal do Brasil:

Humaitá – ARF;

Itacoatiara – ARF;

Tefé – ARF.

E outras Unidades:

Manaus – CAC;

Manacapuru – PST;

Porto de Manaus – ALF.

Tabatinga – IRF.

Concurso Receita Federal: Rondônia

Em Rondônia os aprovados no concurso Receita Federal poderão trabalhar em:

Delegacia

Av. Rogerio Weber, Porto Velho.

Inspetoria

Avenida 15 de Novembro, Guajará-Mirim.

Unidades de Atendimento ao Contribuinte

Agências da Receita Federal do Brasil:

Cacoal – ARF;

Ji-Paraná – ARF;

Vilhena – ARF.

E outras unidades:

Porto Velho – CAC;

Ariquemes – PST;

Guajará-Mirim – IRF.

Concurso Receita Federal: Roraima

Em Roraima, os servidores da Receita Federal do Brasil poderão ser lotados em:

Delegacia

Rua Agnelo Bittencourt, Boa Vista.

Unidade de Atendimento ao Contribuinte

Boa Vista – CAC.

Unidades de Atendimento – Exclusivamente Tributos de Comércio Exterior Atenção

Bonfim – IRF;

Pacaraima – IRF.

Inspetorias de Roraima

Av. São Sebastião, Bonfim;

Av Panamericana, Pacaraima.

Concurso Receita Federal: Tocantins

Confira onde os servidores poderão ser lotados em Tocantins:

Delegacias ( 202 Norte, Palmas).

Unidades de Atendimento ao Contribuinte – Tocantins Palmas:

Agência da Receita Federal do Brasil:

Araguaína – ARF;

Gurupi – ARF.

E outras Unidades:

Palmas – CAC;

Dianópolis – PST;

Miracema do Tocantins – PST;

Paraíso do Tocantins – ARFRF.

