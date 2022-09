Concurso Senado: iniciais até R$ 33 mil; veja o que estudar para Analista

O edital do concurso Senado está publicado e oferta 22 vagas imediatas, além de oportunidades de cadastro reserva para cargos de nível superior.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site da FGV, banca organizadora do certame, até o dia 21 de setembro. As taxas são de:

R$ 55,00 (Técnico Legislativo)

R$ 73,00 (Analista Legislativo)

R$ 94,00 (Advogado e Consultor)

As provas objetivas estão marcadas para 6 de novembro e as discursivas para 27 de novembro de 2022. As remunerações podem chegar ao valor de R$ 33.461,68.

Um dos cargos oferecidos é o de Analista Legislativo, mas você sabe o que estudar para concorrer a uma das vagas? Confira abaixo:

Concurso Senado: conteúdo programático Analista

As matérias cobradas para o cargo de Analista Legislativo são as seguintes, de acordo com edital de abertura do concurso Senado:

CONHECIMENTOS GERAIS