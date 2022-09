Concurso TCU: presidente quer novo edital para auditor em 2023

O presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, mencionou a intenção de realizar um novo concurso TCU para auditores em 2023. Ele assume a presidência do órgão em definitivo em 14 de dezembro.

De acordo com Dantas, atualmente o TCU apresenta um déficit de 400 auditores. O órgão tem concurso em andamento para preencher parte dessas vagas. Mas, na visão do presidente, não será suficiente.

Por esse motivo, Bruno Dantas pretende empossar cerca de 150 aprovados no último concurso em um curto espaço de tempo para publicar um novo edital.

“Esse ano queremos dar posse ao máximo de auditores que conseguirmos, pois temos uma lacuna de mais de 400 auditores, então 150 não dá pra nada. Quero empossá-los e já abrir outro concurso logo no meu primeiro ano de gestão para trazer essa nova geração com muita força de vontade que nos ajuda a enxergar novos horizontes”, disse, em entrevista ao podcast do Correio Braziliense.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023 prevê o preenchimento de 150 vagas no TCU. Tal quantitativo pode ser usado para as nomeações de aprovados no concurso aberto em 2021 ou para uma nova seleção.

Publicado em outubro de 2021, o edital do concurso TCU disponibiliza 20 vagas imediatas para o cargo de auditor federal de controle externo. Do total de oportunidades, 15 são para ampla concorrência, uma para Pessoa com Deficiência (PcD) e quatro para negros.

Concurso TCU oferece salários iniciais de R$21 mil

A carreira de auditor federal de controle externo tem como requisito o ensino superior completo ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação.

A remuneração inicial é de R$21.947,82 para jornada de trabalho de 40 horas. A lotação dos aprovados será exclusivamente em Brasília DF.

O concurso TCU é composto por provas objetivas e discursivas. Além do Programa de Formação, realizado em Brasília DF com duração mínima de 120 horas, em que o o candidato faz jus a um auxílio financeiro.

Na seleção aberta em 2021, o exame objetivo foi composto por 100 questões, distribuídas da seguinte forma:

Conhecimentos Gerais

► Bloco I (30 questões): Língua Portuguesa, Matemática Financeira, Controle Externo, Administração Pública.

► Bloco II (20 questões): Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Processual Civil, Sistema Normativo Anticorrupção.

Conhecimentos Específicos

► Bloco I (25 questões): Estatística; Análise de Dados.

► Bloco II (25 questões): Auditoria Governamental; Contabilidade do Setor Público; Análise das Demonstrações Contábeis; Administração Financeira e Orçamentária; Economia do Setor Público.

Já no exame discursivo, os concorrentes tiveram que responder a duas questões discursivas de Conhecimentos Gerais em até 20 linhas cada, valendo 15 pontos cada.

Assim como duas questões discursivas de Conhecimentos Específicos a serem respondida em até 20 linhas cada, valendo 15 pontos cada; e uma redação de peça de natureza técnica a ser elaborada em até 50 linhas, valendo 40 pontos.