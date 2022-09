Concurso TRT 14 (RO/AC): veja quem pode concorrer e requisitos

O concurso TRT 14 (Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região Rondônia e Acre) teve seu edital publicado ofertando oportunidades para Técnicos e Analistas, em diversas áreas de especialidade. Os salários iniciais podem chegar a até R$ 14,2 mil!

As inscrições podem ser realizadas entre 03 de outubro e 27 de outubro, através do site da banca, Fundação Carlos Chagas (FCC). As taxas variam de R$ 90,00 a R$ 110,00, a depender do cargo.

Mas, você sabe quem pode concorrer às estas vagas? Confira, a seguir, os requisitos exigidos no concurso TRT 14 e aproveite esta ótima oportunidade de ser tornar um servidor público!

Requisitos – Concurso TRT 14

De acordo com o edital, para investidura nos cargos, os candidatos deverão cumprir alguns requisitos básicos. São eles:

a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com os brasileiros, na forma do artigo 12, § 1o, da Constituição Federal;

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

c) gozar dos direitos políticos;

d) estar em dia com as obrigações eleitorais;

e) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

f) apresentar certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, Eleitoral, Militar (estadual e federal) e da Justiça Estadual;

g) não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público federal, nos termos dispostos no artigo 137 da Lei no 8.112/1990;

h) possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos constantes no quadro de vagas;

i) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do Cargo/Área/Especialidade, conforme artigo 14, parágrafo único, da Lei no 8.112/1990.

Requisitos específicos

Existem, ainda, os requisitos específicos quanto à escolaridade para cada cargo. Confira:

Analista Judiciário – área Administrativa

Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Analista Judiciário – área Judiciária

Diploma de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Analista judiciário – área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador Federal

Diploma de curso de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Analista Judiciário – área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação

Diploma de curso superior em Informática, ou de qualquer outro curso superior acrescido de curso de Pós-Graduação na área de Informática, devidamente registrados e fornecidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Técnico Judiciário – área Administrativa:

Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio, devidamente registrado, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Técnico Judiciário – área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação:

Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio, acrescido de curso de Programação com, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas/aula, ou certificado de conclusão de Curso Técnico na área de Informática, devidamente registrados e expedidos por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Resumo concurso TRT 14 (TRT RO/AC)