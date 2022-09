Concurso TRT 14 (RO e AC): edital será publicado nesta terça

Atenção, concurseiro! O edital do concurso TRT 14 (Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região Rondônia e Acre) será publicado nesta terça-feira (27/9).

O Direção Concursos obteve acesso ao despacho da presidente do tribunal, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, que informa o lançamento do certame no Diário Oficial da União e também no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. O edital será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC).

Confira mais detalhes abaixo:

Conforme indicado no projeto básico do concurso TRT 14 (RO e AC), o certame ofertará oportunidades para os seguintes cargos:

Analista Judiciário – Área Judiciária

Analista Judiciário – Área Administrativa

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – especialidade Tecnologia da Informação

Técnico Judiciário – Área Administrativa

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – especialidade Tecnologia da Informação

O tribunal trabalha com uma estimativa de 30.708 inscrições. De acordo com as projeções do TRT 14, a especialidade de Técnico Administrativo – área Judiciária deverá receber o maior número de inscrições (17.134 candidaturas).

O salário inicial do aprovado no concurso TRT 14 (RO e AC) será de:

Técnico: R$ 7.591,37 ; e

; e Analista: R$ 12.455,30.

O último edital foi realizado entre os anos de 2015 e 2018. Os dois editais também foram organizados pela FCC.

O concurso TRT 14 de 2015 ofertou, ao todo, 6 vagas imediatas, além de oportunidades para formação do Cadastro Reserva para os seguintes cargos:

Nível médio Técnico Judiciário – Área Administrativa; Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação;

Nível superior Analista Judiciário – Área Judiciária Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Tecnologia da Informação



Já no edital de 2018 foram ofertadas 2 vagas imediatas e oportunidades de cadastro reserva para as seguintes especialidades:

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Estatística

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Psicologia.

Resumo concurso TRT 14