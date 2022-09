Concurso TRT14: confira o edital com vagas de técnico e analista

Foi publicado na noite desta segunda-feira, 26, o edital de abertura do novo concurso TRT14.

OTribunal Regional do Trabalho da 14ª região, com sede em Rondônia e Acre, oferece oportunidades efetivas em cargos de técnicos e analistas judiciários, nos níveis médio e superior, respectivameante.

Saiba mais detalhes desta seleção:

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região (RO/AC)

Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região (RO/AC) Banca: FCC

FCC Cargos: técnico e analista

técnico e analista Vagas: 1 + CR

1 + CR Requisitos: médio, médio/técnico e superior

médio, médio/técnico e superior Salários: R$7.591,37 a R$14.271,70

R$7.591,37 a R$14.271,70 Inscrição: 3 a 27 de outubro

3 a 27 de outubro Taxa: R$90 e R$110

R$90 e R$110 Prova: 11 de dezembro

As contratações serão feitas pelo regime estatutário, que assegura a estabilidade empregatícia ao servidor.

Cargos e vagas do concurso TRT14

O edital do concurso TRT14 trouxe oferta de apenas uma vaga imediata, mas formará cadastro de reserva em vários cargos de técnico e analista judiciários, veja:

Técnico judiciário:

Cargo Vagas lista geral Vagas PcD Vagas negros Técnico judiciário – área administrativa CR CR CR Técnico judiciário – área apoio especializado – especialidade Tecnologia da Informação 1 – –

Analista judiciário:

Cargo Vagas lista geral Vagas PcD Vagas negros Analista judiciário – área administrativa CR CR CR Analista judiciário – área judiciária CR CR CR Analista judiciário – área judiciária especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR CR CR Analista judiciário – área apoio especializado – Tecnologia da Informação CR CR CR

Para concorrer ao técnico da área administrativa, basta ter o nível médio completo, enquanto que o técnico na especialidade Tecnologia da Informação requer nível médio na área.

No caso do analista, o da área administrativa requer nível superior em qualquer área, enquanto que os demais exigem curso específico em Direito nos dois primeiros e Tecnologia da Informação no último.

Quanto ganham os servidores do TRT14?

Como qualquer concurso de tribunal, no TRT da 14ª região os servidores também contam com ganhos bem atrativos, são eles:

R$7.591,37 para técnicos;

R$12.455,30 para analistas; e

R$14.271,70 para Oficial de Justiça Avaliador Federal.

Tanto os valores do técnico quanto do analista são compostos pelo vencimento básico mais a Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ). Os servidores, no entanto, ainda fazem jus a outros benefícios como o auxílio-alimentação.

Como se inscrever no concurso TRT14?

Ficou interessado? As inscrições para concorrer ao concurso TRT14 do ano de 2022 serão recebidas de 3 a 27 de outubro, pela internet.

Basta acessar o site da Fundação Carlos Chagas (FCC), a banca organizadora da seleção. O primeiro passo é pesquisar a área destinada ao concurso e, em seguida, preencher o formulário com todos os dados para cadastro.

Por fim, para confirmar a participação, é necessário imprimir o boleto bancário e quitar a taxa de inscrição, cujos valores são de:

R$90 para técnicos de nível médio; e

R$110 para analistas de nível superior.

O valor poderá ser pago até 27 de outubro.

Como e quando serão as provas do concurso TRT MG?

Os candidatos serão avaliados por provas objetivas e discursivas, com caráter eliminatório e classificatório. Ambas as avaliações estão agendadas para acontecer no dia 11 de dezembro.

A prova objetiva para todos os cargos contará com 60 questões, versando por disciplinas de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, com peso 1 e 12, respectivamente.

A prova discursivas dos técnicos e do analista da área administrativa será uma redação, enquanto que os demaisa realizarão um estudo de caso.

O prazo de validade deste novo concurso TRT14 será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.