Concurso TSE Unificado: veja 19 TREs que solicitaram vagas

O concurso unificado promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral está previsto para o primeiro semestre de 2023, mas já se estabeleceu como uma das maiores oportunidades da área de Tribunais!

Isso porque o edital poderá trazer vagas e oportunidades para nada mais, nada menos, que 19 Tribunais Regionais Eleitorais, além do próprio TSE.

Os estudos já estão em andamento e a ampla lista é composta pelos TREs que já confirmaram o pedido de participação no concurso TSE Unificado.

Abaixo você poderá confirmar a lista dos possíveis TREs presentes no novo edital

Concurso TSE Unificado: TREs que solicitaram vagas

Até o momento, 19 Tribunais Regionais Eleitorais já demonstraram interesse no edital unificado promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São eles:

Importante destacar que o quantitativo exato do número de vagas a ser ofertado ainda não foi divulgado pelo TSE, mas a Portaria TSE nº 328/2021 remete essa definição às disponibilidades orçamentárias e de cargos vagos existentes no ano de realização do certame.

Sendo assim, confira abaixo os cargos vagos dos Tribunais Regionais do Trabalho conforme o último levantamento realizado em abril de 2022:

Órgão TÉCNICO ANALISTA TOTAL TSE 3 7 10 TRE – AC 4 1 5 TRE – AL 4 1 5 TRE – AM 8 4 12 TRE – BA 3 4 7 TRE – CE 5 2 7 TRE – DF 3 2 5 TRE – ES 2 0 2 TRE – GO 10 8 18 TRE – MA 1 1 2 TRE – MT 7 2 9 TRE – MS 3 0 3 TRE – MG 68 21 89 TRE – PA 4 1 5 TRE – PB 3 2 5 TRE – PR 7 6 13 TRE – PE 4 1 5 TRE – PI 4 2 6 TRE – RJ 10 7 17 TRE – RN 1 1 2 TRE – RS 18 12 30 TRE – RO 9 2 11 TRE – SC 2 1 3 TRE – SP 151 107 258 TRE – SE 0 1 1 TRE – TO 1 0 1 TRE – RR 4 0 4 TRE – AP 1 5 6 TOTAL 342 196 538

