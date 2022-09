Concursos FGV: editais previstos e abertos atualizado

Todo concurseiro já enfrentou ou um dia enfrentará a banca organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com fama de ter questões de Língua Portuguesa complicadas, a empresa está organizando diversos concursos públicos pelo país, cujos salários podem chegar a até R$ 7 mil.

Abaixo, você confere os concursos públicos organizados pela empresa e que estão com as inscrições abertas. São oportunidades que abrangem diversas áreas e carreiras, confira:

Concurso Sefaz MG: O edital do concurso foi publicado ofertando 431 vagas de nível superior para o cargo de Auditor Fiscal! Inscrições: 23 de agosto a 29 de setembro

Além das seleções acima, que já estão com as inscrições abertas, há diversos editais previstos que serão organizados pela Fundação Getúlio Vargas. Algumas seleções, inclusive, estão com previsão de ter edital publicado em breve.

Calendário de Provas:

Outubro

9/10 – Sejusp MG

– Sejusp MG 16/10 – TCE TO

– TCE TO 16/10 – SEED AP

Novembro

6/11 – TRT MA

– TRT MA 6/11 – PM SP Saúde

– PM SP Saúde 6/11 – Prova objetiva Senado Federal

– Prova objetiva 21/11 – Bombeiros RJ (Oficial)

– Bombeiros RJ (Oficial) 27/11 – TRT PB

– TRT PB 27/11 – Prova discursiva Senado Federal

Dezembro

11/12 – Provas objetivas Sefaz MG

– Provas objetivas 11/12 – Politec AP

Janeiro 2023

08/01 – SME SP (Educação Infantil e Ensino Fundamental I)

– (Educação Infantil e Ensino Fundamental I) 15/01 – SME SP (Ensino Fundamental II e Médio)

Fevereiro 2023