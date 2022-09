Confira a agenda dos candidatos ao Governo do Acre nesta quinta

Confira aqui as agendas dos candidatos ao Governo do Acre para esta quinta-feira (08).

Jorge Viana (PT)

Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços;

Os candidatos Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré visitam pela manhã os Chapas, na Corrente, em seguida fazem caminhada no bairro Santa Inês, em Rio Branco;

Ainda pela manhã fazem caminhada no comércio da Vila do V;

À tarde fazem caminhada no comércio da Vila do Incra.

David Hall (Agir)

De 08h00 até 09h30 – Campanha de rua no centro da cidade com a candidata a deputada federal Soraia Ramalho;

De 15h00 até 17h00 – Reunião com moradores do bairro Floresta organizada pelo candidato a deputado estadual Francisco Pinto;

De 19h00 até 20h00 – Sabatina no ac24horas em companhia da esposa e do candidato ao Senado Dimas Sandas.

Gladson Cameli (PP)

10h – Canal Cultura.

Gravação do Programa “X da Questão” na TV Cultura;

12h30 – Programa Gazeta Entrevista com Itaan Arruda;

15h – Apresentar as propostas de governo no Conselho Regional de Engenharia. Local: Auditório CREA-AC;

16h – Caminhada e visita ao comércio em Senador Guiomard;

19h -Agenda Institucional.

Local: Avenida Castelo Branco, s/n, Bairro: Fazendinha, ao lado da Escola Militar – BRASIL – Acre – Rio Branco.

Mara Rocha (MDB)



8h – visita ao centro comercial de Rodrigues Alves;

15h30- Carreata em Mâncio Lima – saída Pé da Terra;

19h30 – Reunião na comunidade dos Virgínios.

Sérgio Petecão (PSD)

06h30 – reunião com empresários e trabalhadores do ramo de serviço

Local: Segundo Distrito;

07h40 – Reunião com trabalhadores do centro de distribuição de alimentos. Local: Vila Acre;

08h – panfletagem na região do Universitário;

17h – “bandeiraço” do 55

Local: rotatória do Lago do Amor;

18h – lançamento da candidatura do deputado estadual Paulo Ximenes. Local: Em frente ao Azul Piscina;

19h40 – reunião com lideranças do candidato a deputado estadual Professor Marquinho. Local: Tenda Amarela;

20h30 – inauguração da Casa 55

Local: Rua São Luiz, 91 – Nova Estação.