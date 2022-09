Confira a agenda dos candidatos ao Governo do Acre nesta terça-feira

Confira aqui as agendas dos candidatos ao Governo do Acre para esta terça-feira (6).

Jorge Viana (PT)

Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços;

O candidato Jorge Viana cumpre agendas nos municípios de Jordão e Santa Rosa, onde inaugura comitês de campanha e faz reuniões com lideranças;

Marcus Alexandre e Nazaré Araújo fazem caminhada no bairro Taquari à tarde;

À noite participam de reuniões em bairros da região do Calafate.

Marcio Bittar (UB)

7h – Reunião com líderes comunitários em Rio Branco;

11h – Encontro com apoiadores de campanha;

Tarde

13h20 – Entrevista ao programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta;

17h – Reunião com coordenadores de campanha;

Noite

Gravação de programa eleitoral.

Nilson Euclides (PSOL)

8h às 15h – Visita aos apoiadores;

14h às 16h – Reunião de planejamento de campanha;

19h – Gravação para propaganda eleitoral.

Mara Rocha (MDB)

7h30- Mâncio Lima: visita ao comércio local;

16h – Carreata em Mâncio Lima;

19h30 – Comício em Mâncio Lima.

Gladson Cameli (PP)

12h59- Gravação. Local: Rio Branco;

15h – Reunião política. Local: Rio Branco.

Sérgio Petecão (PSD)

6h30 – reunião com trabalhadores do comércio de materiais de construção. Local: Via Chico Mendes, Rio Branco;

8h30 – panfletagem na região do Tancredo Neves. Concentração: Tenda Amarela, Vila Ivonete;

14h – panfletagem na região do Tancredo Neves. Concentração: Tenda Amarela, Vila Ivonete;

17h – “bandeiraço” na rotatória do Tancredo Neves;

19h – comício na Vila Campinas.