Confira a agenda dos candidatos ao governo do Acre neste sábado

Confira aqui as agendas dos candidatos ao Governo do Acre para este sábado (10).

Gladson Cameli (PP)

7h-Visita ao Mercado da 6 de agosto Local: Rua 6 de Agosto, Rio Branco 10h-2º Encontro com lideranças Local: Auditório da U:verse. Estrada Dias Martins, 894, Rio Branco.

TARDE

16h – Inauguração do Comitê de Porto Acre Local: Estrada de Porto Acre, Km 27, na Rotatória da Vila do Incra.

Sérgio Petecão (PSD)

7h – reunião com trabalhadores e empresário do setor da construção civil. Local: Segundo Distrito;

08h – reunião com amigos do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom. Local: Parque das Acácias;

15h – carreata da vitória

concentração: Conjunto Universitário;

19h – lançamento da candidatura do deputado estadual Esperidião Taxista. Local: quadra de grama sintética, na estrada do Calafate, em frente ao convento Santo Alberto Magno;

20h – reunião com lideranças comunitárias e moradores da regional do Calafate. Local: Regional do Calafate.

Jorge Viana (PT)



Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços.

Os candidatos Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré participam pela manhã do “Agito 13” no Conjunto Universitário, com caminhada e visita ao comércio.

Ainda pela manhã cumprem agendas em Acrelândia.

À tarde fazem caminhada nos bairros Vitória, Eldorado e Chico Mendes, em Rio Branco.

À noite participam de reunião no Panorama.

Nilson Euclides (PSOL)

9h às 12h – Planejamento de campanha;

14h às 17h – Planejamento de comunicação.

Mara Rocha (MDB)

19h30 – Sabatina no ac24horas;

20h – Inauguração do comitê do Tanaca, no bairro Habitasa, em Rio Branco.

David Hall (Agir)

O candidato afirma ter adoecido por conta da fumaça das queimadas e passará o final de semana de repouso.

Marcio Bittar (UB)

Não enviou agenda.