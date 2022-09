Confira o valor bilionário da fortuna de Ivete Sangalo

Ivete Sangalo é uma das cantoras mais queridas, famosas e ricas do Brasil. Com seu jeito irreverente, a artista, hoje com 50 anos, conquistou cada vez mais o público, ganhando mais visibilidade e ocupando mais espaço na mídia. Além de cantar, a famosa atuou em novelas e agora comanda um programa nas tardes de domingo na Globo.

Como consequência do seu trabalho, Ivete Sangalo acumula uma fortuna de impressionar. De acordo com o site especializado People With Money, a cantora esteve entre as mais bem pagas de 2021 e possui uma fortuna de US$ 275 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão).

Além de ter todo esse dinheiro à disposição, o cachê da mãe de Marcelo, Helena e Marina também tem um valor alto. Segundo o Observatório da TV, a artista cobra R$ 300 mil por apresentação.

