Confirmado: Justin Bieber já está em solo brasileiro

A coluna acompanhou toda a repercussão entre os fãs de Justin Bieber, após publicarmos que ele chegaria ao Brasil nesta sexta-feira (2/9). Caros beliebers, respirem fundo, pois este espaço trouxe a notícia que vocês tanto esperavam: o canadense já está em solo brasileiro.

A própria equipe do cantor já havia fornecido algumas pistas de que estavam a caminho do Brasil desde ontem a noite. O segurança de Justin, por exemplo, postou uma foto em um avião com destino ao Rio de Janeiro. A coluna ouviu suas fontes que confirmaram que sim, o artista chegou nesta sexta no Aeroporto do Galeão (GIG).

Como este espaço antecipou, a setlist do show principal do dia 4/9 no Rock in Rio foi feita especialmente para os fãs brasileiros, uma surpresa que o cantor preparou para o público.

Outra curiosidade é o fato de Justin ter pedido para que todo o seu camarim fosse montado com móveis e decoração em branco, além de solicitar algumas comidas brasileiras.