O empresário Alex Dantas da empresa Destak Promoções, conversou nesta terça-feira (6) com o colunista Douglas Richer e contou os últimos detalhes do mega show do cantor Alexandre Pires em Rio Branco. O evento acontece nesta sexta-feira (9) no estacionamento do Arena da Floresta.

Assista a entrevista na íntegra: