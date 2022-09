Copa da Floresta, maior evento esportivo do Acre, começará nesta segunda-feira

Após dois anos suspensa por conta da pandemia provocada pela covid-19, a Copa da Floresta 2022 será realizada em Sena Madureira. A cerimônia de abertura ocorrerá nesta segunda-feira (19), no estádio de futebol José Marreiro Filho, o “Marreirão”. Ao todo, serão cinco dias de bola rolando, com início no dia 26 de setembro e término no dia 30.

Trata-se do maior evento esportivo do Acre que reuniu, em anos anteriores, mais de 100 times das mais variadas localidades de Sena Madureira, notadamente dos rios Iaco, Caeté, Purus e Macauã, além de estradas e ramais. É uma espécie de “copa do mundo” para quem mora na zona rural do município.

Segundo cálculos da organização, mais de 100 equipes já confirmaram presença no torneio englobando as modalidades masculina e feminina.

Dada a magnitude, a Copa da Floresta é conhecida a nível nacional, visto que, foi tema de uma ampla reportagem do programa Esporte Espetacular, da Rede Globo.

O evento esportivo relembra muito o professor e desportista Hermano Filho (in memoriam). Hermano foi idealizador da iniciativa que começou como Encontro de Craques do Interior e posteriormente passou a se chamar Copa da Floresta.