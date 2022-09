Copa do Mundo 2022: seleções fazem últimos testes na data Fifa

Faltam pouco menos de dois meses para que a bola role na estreia da Copa do Mundo 2022, no Catar. A partir desta quinta-feira (22/9), as principais seleções do mundo farão seus últimos compromissos antes de embarcarem para a disputa do mundial na chamada Data Fifa.

Na Europa, a disputa da Liga das Nações volta com tudo. Com jogos marcados até a próxima terça (27/9), as principais equipes que estarão na luta pelo maior torneio do futebol farão seus últimos testes antes da convocação final. E alguns dos duelos reúnem equipes que estarão na disputa da competição. É o caso das partidas entre Croácia x Dinamarca, Bélgica x País de Gales e Polônia x Holanda. Todas as seis equipes estão classificadas para a disputa do torneio. Quem também entrará em campo, após uma série de polêmicas em seus bastidores é a França, que tem compromisso marcado contra a Áustria no Stade de France, em Saint-Denis. Os franceses terão que provar que as polêmicas de Mbappé com a Federação Francesa e do escândalo com Pogba, que não está com a equipe por conta de uma lesão, não afetarão o desempenho dentro de campo. Apesar da Liga das Nações também valer título, os compromisso para os europeus serão usados como uma última chance de treinadores realizarem testes e jogadores tentarem cravar a vaga na lista final de convocados. Situação diferente do Brasil, que na sexta (23/9) vai fazer seu teste diante de Gana, que também está classificada e pode ser um possível adversário da Seleção Brasileira na fase de mata-mata. O compromisso brasileiro será apenas um amistoso oficial, no entanto, o clima para o treinador Tite e os jogadores convocados é de afirmação antes da briga pela sexta estrela.