Copa do Mundo: veja os melhores jogadores de cada edição

O Brasil é o país com o maior número de representantes: sete. Depois, vêm Argentina e Itália, com três cada, Uruguai, com dois, e Alemanha, Croácia, França, Holanda, Hungria e Inglaterra com um. Veja a lista abaixo, que conta com Luka Modric como nome mais recente:

2018

Vice-campeão com a surpreendente Croácia, Modric ficou com o prêmio na Rússia – e foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa pouco depois. Eden Hazard e Griezmann completaram o pódio de melhores jogadores.

Modric Bola de Ouro Copa do Mundo Croácia — Foto: Getty Images

2014

Outro derrotado na decisão foi eleito no Brasil: Messi ficou com o prêmio. Thomas Müller, campeão com a Alemanha, foi o segundo colocado, e Robben o terceiro.

Messi com o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo — Foto: Reuters

2010

O craque da Copa do Mundo da África do Sul foi Diego Forlán, quarto colocado com o Uruguai. Sneijder, vice com a Holanda, e David Villa, campeão com a Espanha, ficaram na segunda e na terceira posição, respectivamente.

Diego Forlán na Copa do Mundo de 2010 — Foto: Quinn Rooney – FIFA/FIFA via Getty Images

2006

Protagonista na final pelo gol de pênalti e pela expulsão após a cabeçada em Materazzi, Zidane teve o prêmio individual como consolação pela derrota para a Itália em solo alemão. Campeões, Cannavaro – que seria eleito melhor jogador do mundo posteriormente – e Pirlo completaram o pódio.

Zidane em ação na Copa do Mundo de 2006 — Foto: LEBON/Gamma-Rapho via Getty Images

2002

O polêmico prêmio definido antes da falha na decisão em Yokohama. Oliver Kahn, goleiro vice-campeão com a Alemanha, foi eleito o melhor jogador da Copa da Coreia do Sul e do Japão. Ronaldo foi o segundo, e o coreano Hong Myung-bo, terceiro.

Kahn perdeu a final para o Brasil, mas foi eleito o melhor jogador da Copa de 2002 — Foto: Reprodução

1998

Mais um vice na lista, desta vez com gosto amargo para o Brasil. Ronaldo ficou com o prêmio, seguido pelo artilheiro croata Davor Suker e pelo francês Lilian Thuram.

Ronaldo na Copa do Mundo de 1998 — Foto: Agência Getty Images

1994

Enfim, um campeão que também ficou com o prêmio individual. Romário, seguido por Roberto Baggio, da Itália, e Stoichkov, da Bulgária.

Romário na Copa do Mundo 1994 — Foto: Mike Powell/ALLSPORT

1990

Schillaci, artilheiro pela terceira colocada e anfitriã Itália, ficou com o prêmio. A segunda posição foi de Lothar Matthäus, campeão com a Alemanha, e a terceira de Maradona, vice com a Argentina.

Salvatore Schillaci na Copa de 1990 — Foto: Getty Images

1986

A Copa de Diego Maradona, campeão com a Argentina e eleito o melhor jogador do torneio. Harald Schumacher, alemão, e Larsen, dinamarquês, fecharam o top 3.

Maradona com a taça da Copa do Mundo, em 1986, no México — Foto: Agência AP

1982

Algoz do Brasil e campeão pela Itália, Paolo Rossi foi eleito o melhor jogador da competição. Falcão e Rummenigge fecharam o pódio.

Paolo Rossi foi o craque da Copa de 1982 — Foto: Divulgação/Federação Italiana

1978

Outro campeão argentino que ficou com o prêmio individual: Mario Kempes. Paolo Rossi foi o segundo colocado, e o brasileiro Dirceu ficou na terceira posição.

Mario Kempes: decisivo, campeão, artilheiro e craque em 1978 — Foto: Getty Images

1974

O carrossel holandês não ficou com o título, mas Cruyff foi o melhor jogador. Beckenbauer, campeão pela Alemanha, foi o segundo. Deyna, da Polônia, ficou na terceira posição.

Cruyff na Copa do Mundo de 1974 — Foto: Werner Baum/picture alliance via Getty Images

1970

Pelé ficou com o prêmio na Copa do tricampeonato brasileiro, seguido pelo compatriota Gerson e pelo alemão Gerd Müller.

Pelé é carregado nos braços durante a comemoração do Tri em 1970 — Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images

1966

No único título inglês na história das Copas do Mundo, dois jogadores do país, anfitrião, ficaram nas duas primeiras posições: Bobby Charlton, o melhor daquela edição, e Bobby Moore. O português Eusébio fechou o pódio.

Bobby Charlton em 1966 — Foto: Barratts/PA Images via Getty Images

1962

Garrincha foi o melhor jogador da Copa do segundo título do Brasil. Ele foi seguido por Masopust, da Tchecoslováquia, e Leonel Sánchez, do Chile.

Garrincha foi o destaque da Seleção em 1962 — Foto: Agência Estado

1958

Outro brasileiro na lista, no ano do primeiro título canarinho: Didi. Pelé, o melhor jogador jovem, e Just Fontaine, artilheiro francês – e recordista de gols numa só edição – foram os outros destaques.

Copa do Mundo 1958 -Pelé, Gilmar e Didi (à direita) — Foto: Agência AP

1954

A Hungria perdeu a final, mas emplacou os dois maiores destaques: Puskas, eleito melhor jogador, e Kocsis, artilheiro e segundo colocado. Fritz Walter, campeão pela Alemanha, fechou o top3.

Puskas na final de 1954 – Hungria x Alemanha — Foto: Reprodução SporTV

1950

Mesmo com a derrota em casa, Zizinho representou o Brasil na primeira posição. Os uruguaios Schiaffino e Obdullo Varela foram os outros destaques.

Copa do Mundo 1950 – Zizinho — Foto: Agência AFP

1938

Mais um brasileiro melhor de uma Copa. Desta vez, Leônidas da Silva, artilheiro, ficou com o prêmio. Silvio Piola, da campeã Itália, e Sárosi, da Hungria, completaram o pódio.

Copa do Mundo 1938 – Leônidas da Silva Brasil — Foto: Agência estado

1934

Jogando em casa e dono do título, o italiano Giuseppe Meazza também recebeu o destaque individual. Ele foi seguido por Sindelar, da Áustria, e Nejedly, da Tchecoslováquia.

Copa do Mundo 1934 – Giuseppe Meazza Itália — Foto: Getty Images

1930

Na primeira Copa do Mundo da história, José Nasazzi foi o grande destaque individual e também conquistou o troféu pelo Uruguai. Stábile, da Argentina, e José Leandro Andrade, outro uruguaio, ficaram nas posições seguintes.