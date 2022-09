Copa TV Gazeta de Futsal já tem os classificados da 2ª fase; confira

Após os três últimos jogos da fase classificatória da Copa TV Gazeta de Futsal, ocorridos na terça-feira (13), no ginásio CIE, a competição já tem os confrontos da segunda fase.

As equipes classificadas nos jogos realizados no meio de semana foram o Mônaco, os Amigos do Doca/Calafate e o Fogão Acre. Os três times superaram a Vila da Amizade, o Flu/Green Dental e o Park City. Conforme a fórmula de disputa da competição, outras três equipes garantiram vaga na segunda fase do torneio pelos critérios técnicos: Bonecão Agropecuária, Flu/Green Dental e Nacional Futsal.

Os duelos da segunda fase estão programados para duas datas: 17 e 20 de setembro, no ginásio do CIE. Veja os duelos: Revolução Brasiléia x Nacional Futsal, Fogão Acre x Flu/Green Dental, Villa City/Manoel Urbano x Bonecão Agropecuária, Meninos da Vila x Amigos do Doca/Calafate, Eco Power Energia Solar x Real Brasil, Mônaco x AESP Epitaciolândia e Carlos Barbosa x Amigos do Futsal.

Conforme o regulamento, as sete equipes classificadas às quartas-de-final irão aguardar pela definição do vencedor do quadrangular classificatória do Vale do Juruá, para então realizar o sorteio dos confrontos.