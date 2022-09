Copa Verde: Humaitá agenda data de início de treinamentos

A equipe será comandada pelo técnico Álvaro Miguéis. De acordo com o dirigente, a formação do elenco está sendo trabalhada.

– Estamos analisando caso a caso (a contratação de jogadores) e fazendo alguns contatos – destaca Igor Cotta.

Enquanto busca atletas para integrarem o elenco para a disputa da Copa Verde, o Humaitá acertou a cessão de quatro jogadores por empréstimos para clubes do Rio de Janeiro. O atacante Aldair vai defender o Goytacaz enquanto o lateral-esquerdo Caetano, o meia Dudu e o atacante Dodo vão vestir a camisa do Tigres do Brasil.