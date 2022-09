Copa Verde: Humaitá inicia preparação nesta segunda-feira; veja detalhes

Segundo o presidente do Humaitá , Igor Cotta, o técnico Álvaro Miguéis vai contar com 12 jogadores neste início de preparação. Os demais, que virão de fora do Acre, devem desembarcar na capital acreana até o dia 20 deste mês. Os nomes não foram divulgados.

As primeiras semanas de treinamentos serão no antigo Campo do Vidal, segundo o dirigente. Posteriormente, após a chegada dos demais atletas, os treinos também devem acontecer no campo B da Federação de Futebol do Acre (FFAC), anexo ao estádio Florestão, em Rio Branco.