Coreano criador de criptomoeda some após rombo de US$ 40 bilhões

Em suas mensagens no Twitter, o Kwon não revelou seu paradeiro. Pelo contrário, ele se dirigiu à comunidade de investidores em criptomoedas com a seguinte mensagem: “Vou dizer o que estou fazendo e onde estou se: 1) formos amigos 2) tivermos planos de nos encontrar 3) estivermos envolvidos em um jogo web3 baseado em GPS. Caso contrário, você não precisa saber minhas coordenadas GPS.”

As quebras das criptomoedas Luna e TerraUSD (pareada ao valor de US$ 1) em maio deste ano fizeram desaparecer as economias de milhares de investidores. Depois de atingir um preço de quase US$ 100, o valor da Luna teve uma queda de 99% no prazo de 72 horas.

Alguns analistas chegaram a comparar a magnitude desse terremoto no universo cripto com o que a falência do Lehman Brothers em 2008 significou para o sistema financeiro global. O efeito de contágio se espalhou por todo o setor depois que atingiu o pico no final de 2021 e provocou uma resposta urgente dos Estados, que tentam acabar com a selva do reino digital das criptomoedas.