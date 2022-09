Corinthians x Fluminense: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Depois do 2 a 2 na partida de ida, no Maracanã , um novo empate na arena corintiana leva a decisão por uma vaga para a final aos pênaltis. A vitória classifica, de maneira direta, qualquer uma das equipes.

Entre os dois jogos da semifinal, o Corinthians enfrentou Bragantino, Internacional e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Foram dois empates e uma vitória, além de sair pela primeira vez do G-4 da competição. Mas o foco, admitido pelos jogadores, é a Copa do Brasil.

O Fluminense também teve três compromissos no Brasileiro, contra Palmeiras, Athletico e Fortaleza, sendo uma vitória, um empate e uma derrota. Resultados que deixaram o time na quarta posição, mas o maior “revés” nesse intervalo foi perder Nonato, um de seus titulares, para o Ludogorets, da Bulgária.

Transmissão: Sportv para todo o Brasil (com narração de Gustavo Villani e comentários de Alexandre Lozetti, Maurício Noriega, Pedrinho e Ricardinho) e canal casimito na Twitch.

Sabendo da possibilidade maior de título na Copa do Brasil, Vítor Pereira tentou dar mais entrosamento para os prováveis titulares desta quinta-feira. Oito dos onze jogaram as quatro partidas (incluindo a do Maracanã) que antecedem a decisão na Neo Química Arena: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fausto Vera, Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.