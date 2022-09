Coronel Augusto tem como meta para o mandato o turismo, promoção do esporte e trabalho para jovens

Contribuir para a eficácia da gestão pública com foco nas áreas de segurança, agronegócio, saúde, com promoção de inclusão social voltada para pessoas com transtorno do espectro autista, além de incentivar o turismo de base. Essas são as metas do candidato a deputado estadual Milton Augusto Maciel de Sousa, conhecido como Coronel Augusto Maciel.

Engenheiro militar formado na Academia Militar das Agulhas Negras, instituição de referência de qualidade no país, Coronel Augusto Maciel tem formação também em administração e educação física. Casado e pai de duas filhas, o candidato destaca a importância de enfatizar a preparação física e mental dos jovens com a prática de esporte para gerar saúde e mais qualidade de vida.

Entre as propostas para o mandato, Coronel Augusto Maciel diz que pretende dar mais projeção às escolas militares e aumentar o número de unidades educacionais deste modelo no estado. Como atleta, reitera a importância da prática do esporte e deseja incentivar a adoção de atividades físicas, visando a inclusão de jovens em projetos que *estejam* alinhados com a oportunidade do primeiro emprego.

Um dos pontos defendidos pelo candidato é o investimento em melhoria da infraestrutura para fortalecer o turismo no estado, ainda pouco explorado, e o agronegócio.

“Tenho muito orgulho da minha história e sou apaixonado pelo nosso Acre e apegado aos valores que norteiam a gestão pública como uma responsabilidade social em benefício de todos. Conte comigo para ser seu braço forte e sua mão amiga”, declara Coronel Augusto Maciel.