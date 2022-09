Corpo de bebê que morreu em Roraima chega ao Acre nesta terça; família convida para homenagens

O corpo do bebê acreano Davi Moreira dos Reis, de 1 ano e 8 meses, que morreu vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em Roraima, chega ao Acre na noite desta segunda-feira (20), às 22 horas.

Davi foi a óbito no último domingo (18). Sua partida comoveu amigos, familiares e demais acreanos que acompanharam a história.

Com o bebê, os pais Thayane e Thiago também voltam para o Estado, para realizar a despedida do pequeno.

Em um comunicado compartilhado nas redes sociais, a família convida todos que se sentirem à vontade para as últimas homenagens. A saída do cortejo está marcada para 7h de quarta-feira (21), partindo da Funerária Morada da Paz – localizada em frente ao Colégio de Aplicação – até o cemitério localizado na Estrada do Calafate.

Um culto fúnebre será realizado no cemitério, antes do sepultamento, às 8h30.

Morte de Davi

Os sonhos da família foram interrompidos neste domingo (18), quando o bebê morreu em um hospital do estado. A aflição começou na quinta-feira (15), quando ele passou mal após o almoço, teve uma parada cardíaca, foi intubado e levado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

No hospital, os médicos descobriram que Davi nasceu com uma malformação no cérebro que ainda não tinha sido descoberta em outras avaliações. Ele teve morte cerebral confirmada no domingo (18).

Nas redes sociais, amigos e familiares iniciaram uma campanha para arrecadar dinheiro para o translado do corpo e para que os pais retornem ao Acre para velar e enterrar o pequeno ao lado de familiares.