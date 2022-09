Corpo de diretor de escola é encontrado carbonizado no porta-malas de carro

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontrou, nesta quarta-feira (7/9), um corpo carbonizado no porta-malas de um veículo às margens da rodovia DF-001. Os bombeiros chegaram ao local às 14h49, quando o veículo estava em chamas, próximo ao segundo balão após o Complexto Penitenciário da Papuda, sentido Santa Maria.

A vítima, segundo o Corpo de Bombeiros (CBDF), muito provavelmente, é Raphael Seiti Miura Monforte, de 36 anos, diretor do Centro de Ensino Fundamental (CEF) São Miguel Arcanjo, localizado em São Sebastião. Para ter 100% de certeza, as autoridades aguardam apenas os resultados da perícia. No entanto, no local, foram encontrados o celular e documentos de Raphael.

O veículo estava abandonado próximo ao Complexo Penitenciário da Papuda, no sentido Santa Maria. Quando os socorristas chegaram ao local, o carro estava fora da pista e em chamas. No local, foram encontrados um celular e uma carteira com documentos de Raphael.

Segundo a coordenadora regional de ensino de São Sebastião, Luciana Pontes Dias, ele havia saído pela manhã para comprar figurinhas para os filhos e não retornou.

O docente, que possui licenciatura e bacharelado em química pela Universidade de Brasília (UnB), era concursado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) desde 2013. Raphael deixa a esposa e dois filhos pequenos.

O caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia de Polícia de Santa Maria. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) da PCDF estão analisando os indícios encontrados no local.