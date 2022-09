Cotado a R$ 635 mi, Vini Jr segue como o mais valorizado de LaLiga

Os novos valores de mercado dos jogadores do Campeonato Espanhol (LaLiga) já estão atualizados pelo site Transfermarkt, depois de concluído o update intermediário. Após um arranque de temporada em grande estilo, o brasileiro Vinicius Junior é o nome em destaque nesta atualização, que vem ajustar as cotações de alguns dos jogadores.

O ex-flamenguista, uma das estrelas do Real Madrid, viu a sua avaliação ascender dos 100 para os 120 milhões de euros (aproximadamente R$ 635 milhões), mantendo-se, assim, como o jogador mais valioso da LaLiga na atualidade.

Vinicius é inclusive um dos três únicos jogadores do mundo a passar a barreira dos 100 milhões de euros de valor de mercado, juntamente com Kylian Mbappé (160 milhões) e Erling Haaland (150 milhões).

Os franceses Aurélien Tchouameni, também do Real , e Ousmane Dembélé, do Barcelona, estão em alta nesta atualização, tendo sido alvo de valorizações igualmente de 20 milhões de euros.

Enquanto Tchouameni passou a ser avaliado em 80 milhões, o atacante do Barça chegou a 50 milhões de euros. No caso de Dembélé, vale salientar, é a primeira vez que o seu valor de mercado aumenta nos últimos três anos e meio.

Pedri, Federico Valverde, Gavi, Rodrygo e Ronald Araújo também se valorizaram nesta atualização do Transfermarkt , cada um com um acréscimo na faixa dos 10 milhões de euros, figurando, da mesma forma, no lote de jogadores com maior valor de mercado do campeonato espanhol.

Por outro lado, Antoine Griezmann, emprestado pelo Barça ao Atlético de Madrid, e o goleiro Ter Stegen foram os que mais desvalorizaram. Ambos têm agora menos 15 milhões de euros de valor de mercado, estando avaliados, respetivamente, em 35 e 30 milhões de euros.