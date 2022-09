Covid no Acre: Agosto termina com mais de 4 mil novos casos da doença

Um levantamento feito pelo ContilNet com base nos dados dos boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) mostra que o número de novos casos de Covid-19 diminuiu significativamente em um mês em todo o Acre.

Em junho, 16.990 novas infecções foram contabilizadas, além de 14 óbitos pela doença. Em agosto, os índices baixaram: 4.128 novos casos foram registrados e 9 óbitos.

A redução no número de casos foi de aproximadamente 75%; e de mortes chegou a 35%.

Até o momento, o número de vítimas fatais da pandemia no Estado já chega a 2.027. O total de infectados notificados é de 149.049 – o que equivale a mais de 10% da população do Acre.

De acordo com o boletim desta quarta-feira (31), 14 exames de RT-PCR aguardam análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 130.351 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 2 continuavam internadas até o fechamento deste boletim.