Criança de 3 anos encontra arma do pai e atira no irmão gêmeo

Uma criança de três anos atirou no irmão gêmeo, nesta sexta-feira (23/9), no estado de Macapá, na região Norte do país. O menor foi atingido na cervical e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança da capital.

O pai, 37 anos, prestou depoimento à Polícia Civil e foi liberado. No depoimento, o homem explicou que guardava o objeto em um cofre, mas havia retirado no dia anterior para ir a um clube de tiro. Por descuido, se afastou de onde a arma estava, foi quando a criança alcançou o objeto e disparou. A arma foi apreendida para investigação.

Ao ouvir o barulho, todos se dirigiram ao local e viram um dos meninos estendido no chão. Levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas, devido ao grave estado, foi transferido para a UTI.

O acidente aconteceu dentro do automóvel, na saída do colégio, quando o homem foi buscar a criança e seu filho, de cinco anos.

A quantidade de licenças no país cresceu 473% em quatro anos, atingindo o maior número da série histórica. Em 2018, havia 117,4 mil CACs, no ano seguinte eram 197,3 mil — alta de 68%. No momento, a curva aumentou para 673,8 mil, até junho deste ano. Há 2,8 milhões de armas de fogo particulares, isso também significa um crescimento em relação a 2020.