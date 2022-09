Criança de 3 anos fica com cabeça presa em carteira escolar

Um menino de 3 anos foi resgatado na manhã desta quinta-feira (1º/9), depois de ficar com a cabeça presa em uma carteira escolar, no Parque Estrela Dalva IV, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

De acordo com informações da corporação, a criança ficou com a cabeça presa enquanto brincava no intervalo da aula. Foram utilizadas ferramentas e técnica de salvamentos para que o menino fosse liberado com segurança. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino não sofreu nenhum ferimento e a ocorrência foi finalizada com êxito.