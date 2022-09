Criança de oito anos é atropelada no portão da própria residência no 2º Distrito de Rio Branco

Uma criança de oito anos ficou gravemente ferida após ser atropelada no portão da própria residência, na noite deste sábado (10), na Rua do Passeio, no bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o motorista, ainda não identificado, em um carro modelo Mobi, de cor preta e placa QWO-1J39, trafegava no sentido bairro-centro, estava em alta velocidade e tentou desviar de uma mulher que atravessava a rua em uma bicicleta, mas ao tentar desviar, acabou perdendo a direção do carro e atropelando uma criança de apenas oito anos que estava em pé no portão da residência. O motorista permaneceu no local e acionou uma ambulância e a polícia.

Na colisão, a criança ficou com as duas pernas dilaceradas pelo impacto com o veículo, que atingiu uma parte da coluna de sustentação da varanda da casa.

O pai da criança, que estava no local e tinha conhecimento de primeiros socorros, fez um torniquete e conseguiu, rapidamente, estancar o sangue que estava saindo ativamente do corpo da criança.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local prestando os primeiros socorros à criança, que foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

O Policiamento de Trânsito também esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia criminal. Após os trabalhos de praxe, o veículo foi removido em um guincho.