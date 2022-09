Crime em família: Polícia prende tia e sobrinho por receptação e tráfico de drogas no Acre

Um trabalho de investigativo realizado pela Polícia Civil em Tarauacá possibilitou a prisão duas pessoas investigadas pelos crimes de receptação e trafico de drogas na manhã desta terça-feira, 20, no município de Tarauacá.

Durante a ação foram presos I. C. da S. de 20 anos e sua tia, V. da S. S. de 24 anos em uma residência localizada na Rua João Pessoa, bairro Centro de Tarauacá.

Em posse dos presos, a equipe de policiais apreendeu cocaína e maconha, além de dois celulares produto de furto, 01 Samsung Galaxy A52S de cor preta que havia sido comprado por F. C. da S. que será indiciado pela receptação culposa do produto de furto.

No momento da incursão policial, I. C. da S. de 20 anos tentou dificultar a ação da policia trancando a porta da residência o que foi logo liberada após conversa dos agentes com o investigado. Ao ser questionado sobre o referido celular, o investigado afirmou que vendeu para F. C. da S. e que só sabia dizer que o mesmo já teria revendido para um terceiro.

Tia e sobrinho receberam voz de prisão e foram conduzidos a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça.