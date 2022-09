Cruzeiro x Vasco: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Cruzeiro e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O ge acompanha todos os lances em Tempo Real, com vídeos exclusivos (clique aqui para acessar).

Para o Cruzeiro, vale o acesso matemático à elite do Campeonato Brasileiro. O time precisa de uma vitória para conseguir essa confirmação diante do Mineirão lotado, inclusive com a presença de Ronaldo Fenômeno, gestor do clube. É a primeira chance que a equipe terá de cravar a vaga na Série A 2023. A Raposa está isolada na liderança, com 65 pontos: 14 a mais que o Bahia, vice-líder, e 20 em relação ao Londrina, quinto colocado.

O Vasco vai a Belo Horizonte tentar atrapalhar a festa do Cruzeiro e, mais que isso, se recuperar da campanha ruim que faz fora de casa nesta Série B. O time de Jorginho vem de sete derrotas seguidas longe do Rio e, qualquer ponto conquistado no Mineirão será fundamental para manter uma distância para o quinto colocado Londrina, que está a três pontos do Vasco, e será o adversário da próxima rodada. Para isso, o técnico não deve mexer no time que goleou o Náutico em casa.

Escalações prováveis

Cruzeiro – Técnico: Paulo Pezzolano

Pezzolano teve dois problemas de última hora em relação ao time titular. Bidu e Jajá ficam fora da partida. Na vaga de Bidu, há possibilidade de entrada de Marquinhos Cipriano, que fez a estreia no final de semana. Outra possibilidade é a entrada de Luvannor. Neste caso, Bruno Rodrigues atuaria mais aberto pela esquerda, mantendo a estrutura ofensiva da equipe, mas modificando a forma de defender.

Jajá estava cotado para jogar no lado direito do ataque. Sem ele, as duas principais opções são Geovane Jesus e Wesley Gasolina, com o primeiro levando vantagem na briga pela titularidade, principalmente se a opção para vaga de Bidu for por Luvannor. Provável escalação: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Filipe Machado, Neto Moura, Geovane Jesus (Wesley Gasolina), Bruno Rodrigues, Luvannor (Marquinhos Cipriano) e Daniel Jr.; Edu Quem está fora: Bidu (problemas pessoais) e Jajá (pancada na coxa) Pendurados: Eduardo Brock, Lucas Oliveira, Matheus Bidu, Paulo Pezzolano, Rafa Silva, Rafael Cabral, Stênio e Zé Ivaldo